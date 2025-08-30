A bajomi Bencze Csongor háromszor villant

A Nagybajom esélyt sem adott a Barcsnak – a házigazdák öt gólján ketten osztoztak –, a Csurgó a Tabot verte magabiztosan, a Nagyatád pedig egy góllal bizonyult jobbnak a Balatoni Vasasnál. A Kadarkút (amely egyetlen cserével állt fel) megosztozott a bajnoki pontokon a Toponárral, míg a Kaposfüred Marcaliban tudott nyerni 2–1 arányban. Érdekesség, a kaposfüredi csapat teljesen kicserélődött a nyáron; még a cserepadjukon is az új igazolásaik foglaltak helyet.

A megyei másodosztály második fordulójában a Nagybajom kiütötte a Barcsot, a Kaposfüred pedig a végén fordított.

Nagybajom fölényben, hajrával nyert a Kaposfüred

Nagybajom–Barcs 5–1 (2–0)

Nagybajom. Vezette: Böröczi Z.

Nagybajom: Kaszás B. – Varga A. (Fésűs Á. a 60. percben), Kiss J., Márton A., Bencze Cs. (Krár K. a 81. percben), Csalló I. (György Zs. a 71. percben), Simon R., Palkovics T., Iván D., Iványi Ö. (Pap-Tibol M. a 64. percben), Kovács K. (Szanyi H. a 84. percben). Edző: Hanusz János.

Barcs: Tatai L. – Orsós I., Androsics A. (Csurka D. a 41. percben), Tompa I., Lantos Z., Honfi B., Beluzic M., Banicz Benjamin, Szücs O. (Csonka M. a szünetben), Kulcsár G., Niklai P. Játékosedző: Androsics András.

Gólszerzők: Iván D. 2 (a 14. percben és az 56. percben), Bencze Cs. 3 (a 40. percben, az 51. percben és a 68. percben), illetve Csonka M. (a 63. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Nagybajom–Barcs 9–0 (5–0).

Csurgó–Tab 4–2 (3–2)

Csurgó. Vezette: Németh D.

Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M., Szecsődi R., Csonka P. (Radák M. a 60. percben), Kuti I. (Radák T. a 72. percben), Madarász F. (Boros T. a 85. percben), Fenyvesi Sz., Losonczi D. (Szöböllődi B. a 89. percben), Dömötörfy B., Balogh A. Edző: Bódis Gábor.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Ladiszkai K. (Kecskés B. a 63. percben), Réder F., Süveggyártó D., Németh D., Magas V., Pretz G. (Vida A. a 61. percben), Tábori T., A. Scsemelinszkij, Kis Z. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Gólszerzők: Losonczi D. 2 (a 18. percben és az 53. percben), Kuti I. (a 19. percben), Csonka P. (a 24. percben), illetve A. Scsemelinszkij (a 38. percben – 11-esből), Réder F. (a 44. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Csurgó–Tab 2–3 (2–2).