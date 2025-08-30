augusztus 30., szombat

Helyi sport

54 perce

A bajomi Bencze Csongor háromszor villant

Címkék#Kaposfüred#Tab#Barcs#Balatoni Vasas

A megyei másodosztály második fordulójában több izgalmas mérkőzést is láthattak a szurkolók. A Nagybajom magabiztos játékkal győzte le a Barcsot, míg a Kaposfüred az utolsó percekben fordított.

A Nagybajom esélyt sem adott a Barcsnak – a házigazdák öt gólján ketten osztoztak –, a Csurgó a Tabot verte magabiztosan, a Nagyatád pedig egy góllal bizonyult jobbnak a Balatoni Vasasnál. A Kadarkút (amely egyetlen cserével állt fel) megosztozott a bajnoki pontokon a Toponárral, míg a Kaposfüred Marcaliban tudott nyerni 2–1 arányban. Érdekesség, a kaposfüredi csapat teljesen kicserélődött a nyáron; még a cserepadjukon is az új igazolásaik foglaltak helyet.

A megyei másodosztály második fordulójában a Nagybajom kiütötte a Barcsot, a Kaposfüred pedig a végén fordított.

Nagybajom fölényben, hajrával nyert a Kaposfüred

Nagybajom–Barcs 5–1 (2–0)

Nagybajom. Vezette: Böröczi Z.

Nagybajom: Kaszás B. – Varga A. (Fésűs Á. a 60. percben), Kiss J., Márton A., Bencze Cs. (Krár K. a 81. percben), Csalló I. (György Zs. a 71. percben), Simon R., Palkovics T., Iván D., Iványi Ö. (Pap-Tibol M. a 64. percben), Kovács K. (Szanyi H. a 84. percben). Edző: Hanusz János.

Barcs: Tatai L. – Orsós I., Androsics A. (Csurka D. a 41. percben), Tompa I., Lantos Z., Honfi B., Beluzic M., Banicz Benjamin, Szücs O. (Csonka M. a szünetben), Kulcsár G., Niklai P. Játékosedző: Androsics András.

Gólszerzők: Iván D. 2 (a 14. percben és az 56. percben), Bencze Cs. 3 (a 40. percben, az 51. percben és a 68. percben), illetve Csonka M. (a 63. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Nagybajom–Barcs 9–0 (5–0).

 

Csurgó–Tab 4–2 (3–2)

Csurgó. Vezette: Németh D.

Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M., Szecsődi R., Csonka P. (Radák M. a 60. percben), Kuti I. (Radák T. a 72. percben), Madarász F. (Boros T. a 85. percben), Fenyvesi Sz., Losonczi D. (Szöböllődi B. a 89. percben), Dömötörfy B., Balogh A. Edző: Bódis Gábor.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Ladiszkai K. (Kecskés B. a 63. percben), Réder F., Süveggyártó D., Németh D., Magas V., Pretz G. (Vida A. a 61. percben), Tábori T., A. Scsemelinszkij, Kis Z. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Gólszerzők: Losonczi D. 2 (a 18. percben és az 53. percben), Kuti I. (a 19. percben), Csonka P. (a 24. percben), illetve A. Scsemelinszkij (a 38. percben – 11-esből), Réder F. (a 44. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Csurgó–Tab 2–3 (2–2).

 

Nagyatád–Balatoni Vasas 2–1 (1–0)

Nagyatád. Vezette: Erdelecz J.

Nagyatád: Kozma G. – Kovács K., Kollár D., Horváth P., Fazekas Á., Koósz Á., Pákai G. (Lepsényi D. a 89. percben), Dekanics M. (Horváth M. a 62. percben), Juhász Á., Horváth F., Csikós Á. (Ribarics R. a 80. percben). Edző: Vukan Nikolics.

Balatoni Vasas: Bagi B. – Ábrahám B., Orsós V. (Schütz D. a 80. percben), Czompó-Papp K. (Rupert B. a 84. percben), Bene Zs., Radojevic M., Takács D. (Herceg D. a 84. percben), Beke A. (Hutvágner Sz. a 82. percben), Horváth B. (Haász O. a 82. percben), Y. Yondo, E. Oyedeji. Edző: Vida András.

Gólszerzők: Dekanics M. (a 7. percben), Horváth P. (az 58. percben), illetve Bene Zs. (a 90+3. percben).

A Balatoni Vasas  ifjúsági csapata szabadnapos volt.

 

Kadarkút–Toponár 1–1 (0–0)

Kadarkút. Vezette: Tóth B.

Kadarkút: Strublics J. – Simon R., Ferenczi M., Jakabfi M., Kurdi B., Melicz R., Vangyia A., Komáromi M., Gerlecz B., Patak B., Kovács G. (Salamon P. a 82. percben). Edző: Pintér Gergő.

Toponár: Czebei Á. – Pető T., Ivusza T., Kovács P., Ivusza G., Fila J., Decsi R. (Neubauer M. a 61. percben), Fehérvári T., Szenánsza N., Balogh M., Baranyi D. (Balog A. a 63. percben). Játékosedző: Ivusza Gábor.

Gólszerzők: Patak B. (a 66. percben), illetve Decsi R. (az 58. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kadarkút–Toponár 0–10 (0–3).

 

Marcali–Kaposfüred 1–2 (1–0)

Marcali. Vezette: Agócs Á.

Marcali: Képíró K. – Horváth M., Balogh L. (Garai F. az 50. percben), Varga D., Huszár M., Kiss D., Szabó D., Kollár M., Bresztovszky L. (Horváth M. a 75. percben), Czobor D. (Klotz Á. a 72. percben), Péterfi Á. Edző: Virág Krisztián.

Kaposfüred: Paceka N. – Rituper R. (Preininger P. a szünetben), Vető Á., Márkvárt P., Magyar M. (Ulrich D. a szünetben), Keczeli K. (Kovács G. a 90+4. percben), Szántó B. (Kovács P. a 70. percben), Hock A., Babulják M., Süle N., Grósz B. Edző: Kardos Ernő Tamás.

Gólszerzők: Vető Á. – öngól (az 1. percben), illetve Keczeli K. (a 74. percben), Márkvárt P. (a 90. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Marcali–Kaposfüred 10–0 (2–0).

 

A Juta–Somogysárd mérkőzést november 22-én (szombat) 13 órakor pótolják majd. A Kaposmérő csapata szabadnapos volt.

  • A góllövőlista élcsoportja: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 5 gól; 2–3. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom) és Patak Bálint (Kadarkút) 3–3 gól; 4–8. (holtversenyben) Ivusza Gábor (Toponár), Decsi Richárd (Toponár), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Horváth Milán (Marcali) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2–2 gól.
