Kézilabda

2 órája

Nagyot csatáztak a Budai Farkasokkal az akadémisták

Egygólos vereséggel hangolt a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata a férfi kézlabda NB I. rajtjára.

Sonline.hu

A meccsen Bugyáki Dávid szemsérülést szenvedett, s kórházba kellett szállítani – számolt be róla a NEKA oldala.

Kiélezett küzdelemben maradtak alul az akadémisták. FOTÓ: NEKA

Felkészülési mérkőzés:
NEKA–Budai Farkasok-Rév 25–26 (12–13)
Balatonboglár, NEKA Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Sándor György, Szabó Balázs.
NEKA: Mikler K. – Szücs B. 3 (1), Kathi 2, Tóth L. 4, Bugyáki 1, Gazsó 4, Szepesi 4. Csere: Podoba (kapus), Balogh D., Grünfelder 1, Pál Sz. 1, Török Á. 5, Draskovics Va., Panyi, Kollár. Vezetőedző: Sótonyi László.
Budai Farkasok-Rév: Tóth N. – Csengeri H., Panic 4, Kristóf M. 2, Szeitl 3, Draskovics G. 2, Pintér B. 4. Csere: Balogh T. (kapus), Kovács Á. 1, Maric 4, Juhász Á. 1, Boskos 3 (2), Vuleta 1, Hutvágner Á., Bendicsek. Vezetőedző: ifj. Kiss Szilárd.
Hétméteresek: 1/1, illetve 4/2.
Kiállítások: 6 perc, illetve 4 perc.

 

 

