augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dzsúdó

3 órája

Naji Dávid megint a dobogóra állhatott

Címkék#Naji Dávid#Roman Mohyla#Európa#Boros Bence

Fenyő Gábor

Lengyelország fővárosában, Varsóban rendezték meg a küzdősportok egyetemi Európa-bajnokságát. A dzsúdósoknál 27 ország 322 versenyzőjét szólították tatamira, köztük a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE négy sportolóját, akik közül hárman is a legjobb nyolc között tudtak végezni. A Kaposvári Egyetem hallgatói közül Boros Bence és Roman Mohyla egyaránt a hetedik helyen zárt, míg a Pécsi TE színeiben induló Naji Dávid bronzéremmel térhetett haza a lengyel fővárosból. Naji Dávid egymás után a harmadik évben is dobogóra állhatott ezen a rangos viadalon.

Jól szerepeltek a kaposvári dzsúdósok
Fotó: KASI

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu