Naji Dávid megint a dobogóra állhatott

Lengyelország fővárosában, Varsóban rendezték meg a küzdősportok egyetemi Európa-bajnokságát. A dzsúdósoknál 27 ország 322 versenyzőjét szólították tatamira, köztük a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE négy sportolóját, akik közül hárman is a legjobb nyolc között tudtak végezni. A Kaposvári Egyetem hallgatói közül Boros Bence és Roman Mohyla egyaránt a hetedik helyen zárt, míg a Pécsi TE színeiben induló Naji Dávid bronzéremmel térhetett haza a lengyel fővárosból. Naji Dávid egymás után a harmadik évben is dobogóra állhatott ezen a rangos viadalon.

Jól szerepeltek a kaposvári dzsúdósok

Fotó: KASI