Nehéz este: négyet kapott otthon a BFC Siófok

A BFC Siófok hazai pályán szenvedett súlyos vereséget az NB III. Dél-Nyugati csoport 4. fordulójában, miután az MTK Budapest II. 4–1-re diadalmaskodott a Siófoki Városi Stadionban. A vendégek már a 4. percben előnybe kerültek Lépő Kristóf találatával, de Pintér Bence gyors válasza visszahozta a reményt (1–1). A folytatásban azonban az MTK dominált: Ebot Martin a 19., Molnár Péter a 30. percben volt eredményes, így félóra után már kétgólos hátrányban voltak a sárga-kékek. A hajrában a csereként beállt Vas Milán állította be a 4–1-es végeredményt, így a BFC Siófok fájó vereséget szenvedett hazai pályán.

NB III. Dél-Nyugati csoport 4. forduló

BFC Siófok–MTK II. 1–4 (1–3)

Siófok, Siófoki Városi Stadion V.: Erdélyi B.