augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

59 perce

Nehéz este: négyet kapott otthon a BFC Siófok

Címkék#végeredmény#NB III.#MTK II.#BFC Siófok

Gyors gólok és fordulatok jellemezték a BFC Siófok–MTK II. bajnokit. A hazaiak ugyan visszajöttek a meccsbe, de a fővárosi fiatalok végül elvitték a pontokat a Balaton partjáról.

A BFC Siófok hazai pályán szenvedett súlyos vereséget az NB III. Dél-Nyugati csoport 4. fordulójában, miután az MTK Budapest II. 4–1-re diadalmaskodott a Siófoki Városi Stadionban. A vendégek már a 4. percben előnybe kerültek Lépő Kristóf találatával, de Pintér Bence gyors válasza visszahozta a reményt (1–1). A folytatásban azonban az MTK dominált: Ebot Martin a 19., Molnár Péter a 30. percben volt eredményes, így félóra után már kétgólos hátrányban voltak a sárga-kékek. A hajrában a csereként beállt Vas Milán állította be a 4–1-es végeredményt, így a BFC Siófok fájó vereséget szenvedett hazai pályán.

 

  • NB III. Dél-Nyugati csoport 4. forduló

BFC Siófok–MTK II. 1–4 (1–3)

Siófok, Siófoki Városi Stadion V.: Erdélyi B.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu