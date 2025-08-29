augusztus 29., péntek

Kosárlabda

57 perce

Nehéznek ígérkezik a kaposvári kosárlabdázók bajnoki rajtja

Címkék#Szolnok#Körmend#férfikosárlabda#Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub#bajnokság#Honvéd#Zalaegerszeg

Két igencsak nehéznek ígérkező összecsapás vár a 2025/2026-os bajnoki rajton a somogyiakra. Az első hazai mérkőzést a harmadik fordulóban játssza majd a Kometa-KVGY NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapata.

Kun Zoltán

Elkészült az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság hivatalos sorsolása. A Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub együttese csak a harmadik körben játszhatja első hazai meccsét – számolt be róla a csapat honlapja. 

Az NB/I. A csoport küzdelmeit a címvédő Szolnok ellen kezdi meg a Kaposvár szeptember 27-én 18 órakor. Ezt követi egy újabb idegenbeli összecsapás Szegeden október 2-án, csütörtökön. Első vendégként a Honvéd érkezik a Kaposvár Aréna küzdőterére október 11-én. Az első hazai bajnokit  az Alba elleni idegenbeli találkozó követi, majd a Körmend ellen hazai pályán, végül a Zalaegerszeg otthonában lép pályára a csapat október végéig. 
Az U20-as mérkőzések a felnőttek találkozói előtt, 15 órakor kezdődnek majd.
 

 

