Nehéznek ígérkezik a kaposvári kosárlabdázók bajnoki rajtja

Elkészült az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság hivatalos sorsolása. A Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub együttese csak a harmadik körben játszhatja első hazai meccsét – számolt be róla a csapat honlapja.

Az NB/I. A csoport küzdelmeit a címvédő Szolnok ellen kezdi meg a Kaposvár szeptember 27-én 18 órakor. Ezt követi egy újabb idegenbeli összecsapás Szegeden október 2-án, csütörtökön. Első vendégként a Honvéd érkezik a Kaposvár Aréna küzdőterére október 11-én. Az első hazai bajnokit az Alba elleni idegenbeli találkozó követi, majd a Körmend ellen hazai pályán, végül a Zalaegerszeg otthonában lép pályára a csapat október végéig.

Az U20-as mérkőzések a felnőttek találkozói előtt, 15 órakor kezdődnek majd.

