Ezüstéremmel tértek haza a rangos, nemzetközi tornáról
Öt győzelemmel és egy vereséggel a második helyen zárt Európa egyik legnagyobb nemzetközi utánpótlás kézilabdatornáján, a Balatonfüreden, illetve Alsóörsön rendezett Cell-Cupon a NEKA U16-os csapata.
– A Cell-Cup kiválóan szolgálta az alakuló csapatunk felkészülését – nyilatkozta a NEKA honlapjának Mikita Bence. – Játszottunk szerényebb képességű, de jó játékerőt képviselő együttesek ellen is, úgy érzem minden téren sokat fejlődtek az akadémistáink a mögöttünk hagyott pár nap alatt. Külön öröm, hogy az utolsó nap nem a saját korosztályunkbeli riválissal, hanem egy U18-as moldáv alakulattal csaptunk össze, és akadémistáink eltüntették a fizikális, illetve technikai különbséget, s a taktikát betartva, a gyakorolt elemeket felhasználva szép győzelmet arattak. Haladunk a megkezdett úton, de rengeteg munka vár még ránk.
A NEKA eredményei
- One Veszprém Alsóörs– NEKA U16 9–27 (3–14)
- Angyalföldi Sportiskola– NEKA U16 22–35 (8–15)
- FLSS HongKong–NEKA 20–19 (9–7)
- NEKA U16–HC Visé BM „A” (belga) 33–10 (18–6)
- NEKA U16–HC Visé BM „B” (belga) 29–6 (17–4)
- Fortuna HC U18 (moldáv)–NEKA U16 24–32 (14–16)