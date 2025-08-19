Ezüstéremmel tértek haza a rangos, nemzetközi tornáról

– A Cell-Cup kiválóan szolgálta az alakuló csapatunk felkészülését – nyilatkozta a NEKA honlapjának Mikita Bence. – Játszottunk szerényebb képességű, de jó játékerőt képviselő együttesek ellen is, úgy érzem minden téren sokat fejlődtek az akadémistáink a mögöttünk hagyott pár nap alatt. Külön öröm, hogy az utolsó nap nem a saját korosztályunkbeli riválissal, hanem egy U18-as moldáv alakulattal csaptunk össze, és akadémistáink eltüntették a fizikális, illetve technikai különbséget, s a taktikát betartva, a gyakorolt elemeket felhasználva szép győzelmet arattak. Haladunk a megkezdett úton, de rengeteg munka vár még ránk.

Nemzetközi tornán bizonyítottak a balatonboglári fiatalok

Fotó: NEKA

A NEKA eredményei