3 órája
Nemes célért futotta körbe a Balatont Marton József
Nem mindennapi tettet hajtott végre Marton József a hét végén. A meglehetősen zord időjárási körülmények közt egyedül futotta körbe a Balatont. Ideje:28 óra 48 perc lett.
A legtöbb ember nem szívesen mozdul ki a borongós, szeles, esős időben otthonából. Marton József nem tartozik közéjük. Egy jótékony ügy kapcsán komoly sportteljesítménnyel büszkélkedhet.
Az NN Ultramaraton beszámolója szerint Marton József két árván maradt gyermek segítését tűzte ki célul. Brigi és Viktor ugyan vidéken tanulnak, de a bázist a rossz állapotban lévő somlójenői szülői ház jelenti. A házfelújításhoz szükséges pénz összegyűjtése a Sportbarát Alapítványon keresztül néhány hete megkezdődött. Ehhez gyűjt további támogatókat futásával Marton József.
Az 52 éves sportember az ajkai TovaFutók SE tagjaként fut. Tizenegy éve kezdett el a hosszútávú futással foglalkozni. Ez idő alatt egyéniben az Ultra Balaton, és az Ultra Tisza Tavat is sikerült teljesítenie.