Szabadidősport

Nemes célért futotta körbe a Balatont Marton József

Nem mindennapi tettet hajtott végre Marton József a hét végén. A meglehetősen zord időjárási körülmények közt egyedül futotta körbe a Balatont. Ideje:28 óra 48 perc lett.

A legtöbb ember nem szívesen mozdul ki a borongós, szeles, esős időben otthonából. Marton József nem tartozik közéjük. Egy jótékony ügy kapcsán komoly sportteljesítménnyel büszkélkedhet.

Az éjjel is futással telt Marton József számára FOTÓ: NN Ultrabalaton

Az NN Ultramaraton beszámolója szerint Marton József két árván maradt gyermek segítését tűzte ki célul. Brigi és Viktor ugyan vidéken tanulnak, de a bázist a rossz állapotban lévő somlójenői szülői ház jelenti. A házfelújításhoz szükséges pénz összegyűjtése a Sportbarát Alapítványon keresztül néhány hete megkezdődött. Ehhez gyűjt további támogatókat futásával Marton József.
Az 52 éves sportember az ajkai TovaFutók SE tagjaként fut. Tizenegy  éve kezdett el a hosszútávú futással foglalkozni. Ez idő alatt egyéniben az Ultra Balaton, és az Ultra Tisza Tavat is sikerült teljesítenie.

 

 

