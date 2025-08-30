Nemzetközi edzőmeccsekkel hangol a Fino Kaposvár

Teljes kerettel készül a szezonra a csapat – tájékoztatott Vig Attila ügyvezető. Nagyon jó ütemben és kiváló hangulatban zajlik a röplabda együttes munkája.

A Fino 2025. október 20-án 18 órakor a Kaposvár Arénában játssza első hazai bajnoki mérkőzését az újonc Szolnok ellen. Ahogy azt már jeleztük korábban, a CEV Challenge Kupában az első körben a Kazincbarcika lesz az ellenfelünk. Ennek a párharcnak az első mérkőzését 2025. november 13-án Kazincbarcikán vívjuk, a visszavágóra 2025. november 19-én a Kaposvár Arénában kerül sor.

A felkészülés program:

2025.09.13. Maribor–Fino Kaposvár (SLO)

2025.09.17. Fino Kaposvár–Mladost Zagreb (Kaposvár)

2025.09.20. Mladost Zagreb–Fino Kaposvár (CRO)

2025.09.26-27. Kranj Kupa felkészülési torna (SLO)

