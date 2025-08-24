augusztus 24., vasárnap

Strandröplabda

1 órája

Nyárbúcsúztató torna a Desedán: hosszabb sérülés után újra visszatért Ledniczky Róbert került a csúcsra

Címkék#torna#Deseda#strandröplabda

Fenyő Gábor
Idén is megrendezték a Deseda partján a Búzavirág SC hagyományossá vált nyárbúcsúztató strandröplabda-tornáját. Formabontó módon csak egy kategória volt: a párosok véletlenszerű sorsolással kerültek kialakításra, a pályára lépő sportolók pedig egymás felajánlott díjait vehették át.

Az idei desedai erőpróbát a hosszabb sérülés után visszatért Ledniczky Róbert és társa, Hervai Tibor nyerte. A második hely Koncsek Barnának és Németh Lászlónak, míg a harmadik Tuduc Györgynek és Farkas Ádámnak jutott.

Forrás: Búzavirág SC

A nagy visszatérő Ledniczky Róbert, az ászkirály Hervai Tibor, a legfegyelmezettebb játékos Koncsek Barna, a legbiztosabb kezű strandröplabdázó Németh László, míg a legrutinosabb Tuduc György, a legfiatalabb játékos pedig Farkas Ádám volt.

 

