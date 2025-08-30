augusztus 30., szombat

Kosárlabda

57 perce

Pakson nyertek edzőmeccset a kaposvári kosárlabdázók

Megnyerte harmadik előkészületi meccsét az Atomerőmű SE otthonában a kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub.

Kun Zoltán

Tíz pontos hátrányt ledolgozva aratott diadalt a tolnaiak otthonában a somogyi együttes – adta hírül a kaposváriak honlapja.

A tolnai városban arattak diadalt a zöld mezes kaposváriak FOTÓ: Delfinek.hu

Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK 78–83 (23–18, 22–21, 22–18, 11–26)
Paks, V.: Farkas G., Bálind A., Domokos B.

Atomerőmű SE: Benke 15/3, Révész Á. 3, Bluiett 11/9, Hicks 9/3, Edosomwan 12. Csere: Géringer 8/3, Halmai 7, Révész 3, Krivacevic , Cohill. Mitchell 13/9.
Vezetőedző: Aleksandar Joncenvski. Edző: Fodor Ármin.

Kometa-KVGY Kaposvári KK: Trammell 15/9, Paár M. 8/6, Szőke Bálint 4, Kis R. 3, Parker 4. Csere: Filipovity P. 13/3, Völgyi M. 5, Wilson 11/3, Buzás B. 2, Walker 11/3, Puska B., Simon B. 7/3.
Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

 

