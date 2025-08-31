Hiába szerzett vezetést a BFC Siófok, pont nélkül maradt a Majosi SE ellen

A siófokiak hiába szerezték meg a vezetést, a Majos hatékonyabb támadójátékkal fordított és elvitte a három pontot a Balaton-partjáról.

NB III. Dél-Nyugati csoport 6. forduló

Siófok Városi Stadion, Vezette: Erni E.

BFC Siófok–Majosi SE 1–3 (1–2)

BFC Siófok: Hutvágner G. – Herman O., Németh J. (Mervó B., a 31. p.), Horváth A. (Rácz D., a 67. p.), Pintér B. (Nimsz Á., a 82. p.)– Gruber Á. (Szenczi B., a 63. p.), Horváth G., Polényi G., Papp M. – Toghia P. (Németh B., a 63. p.), Fiáth B. Vezetőedző: Mészáros József

Majosi SE: Vukman D. – Tóth M. (Csepregi B., a 80. p.), Keresztes Z. (Marosi R. a 68. p.), Dávid Z., Kajári D. – Stampfel K., Gellér A., Ángyán M. (Pál M. a 80. p.), Hatvani D. (Kovács L., a 89. p.) – Kása B. (Sági M., a 89. p.), Husvéth Á. Vezetőedző: Varga Balázs

Gólszerzők: Németh J. (a 31. p.), illetve Gellér A. (a 26. és 52. p.), Kása B. (a 44. p.)