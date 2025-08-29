augusztus 29., péntek

Újra fellobbant a futball-láz Kaposváron, ötven éve vívta első NB I.-es meccsét a Rákóczi

Felidézték a dicső múltat. Szinte napra pontosan ötven évvel ezelőtt vívtak első NB I.-es mérkőzését a Kaposvári Rákóczi FC.

Klein Péter Nándor

Futball-lázban égett az egész város ötven évvel ezelőtt, amikor is a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgó-csapata az első NB I.-es bajnoki találkozójára készült. Az ellenfél a kor egyik legjobb csapata a Vasas volt, így nem is csoda, hogy 22.000 ember gyűlt össze a Rákóczi pályán, ahol az újonc végül Burcsa Győző duplájával nyert, s a jó rajtnak is köszönhetően az idény végén megőrizte első osztályú tagságát. A csodálatos pillanatokra emlékeztek pénteken Kaposváron, ahol a városházán kezdődött az eseménysorozat. Az ünneplés előtt egyperces néma főhajtással tisztelegtek azon játékosok és edzők előtt, akik nem lehettek ott az összejövetelen.

Rákóczi legendák egy képen
Emlékplakettet kaptak a Kaposvári Rákóczi legendás játékosai
Fotó: Lang Róbert

– Ünnep ez a nap, hiszen a Rákóczi akkor sok tízezer kaposvárinak okozott örömöt – mondta köszöntőjében Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Nem tudom, amikor 1923-ban pár fiatal megalapította a klubot, gondolt-e arra, hogy bő száz év is után is működni, virágozni fog a futballt a városban, azonban az a sport nagyszerűség, hogy közösséget teremt, embereket hoz össze. Lehet, hogy a futball már másról szól, mint ötven évvel ezelőtt, de a Rákóczi szeretete változatlan, hiszen generációkon át ível.  

Élvezettel hallgatták a körkapcsolást

– Ebben a városban olyan dolgok történtek ötven évvel ezelőtt, amire az egész országban felkapták a fejüket – fogalmazott Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője. – Gyerekként hallgattam a rádióban a körkapcsolást, s már az feltűnt, hogy – mai szóval élve, a kor akkor sztárriportere – Szepesi György közvetített Kaposvárról, ahol az egyik legjobb csapat, Vasas volt az ellenfél. A közvetítés alatt egy picit Rákóczi-szurkoló lettem, hiszen egy életre megjegyeztem azokat a neveket, akik akkor pályára léptek. A pályán a csapat, azon kívül pedig a szurkolók, akik a szívükön viselték az egyesületet. Kívánom a mai fiataloknak, hogy hasonló futball-élményeket éljenek át!

Ezentúl emléktábla őrzi a Rákóczi egykori elnökeinek nevét
Fotó: Lang Róbert

Ünnepelt a Rákóczi-család

– Hogy tudtuk elérni ezt a siker? Először is olyan vezetőink voltak, akik nem siránkoztak, hanem határozott, konkrét célokat tűztek ki maguk elé – emlékezett vissza a feljutásra Hegedűs Péter, a Rákóczi egykori kapusa, az esemény szervezője. – Igaz, ehhez kell egy csapat is és olyan edző is, mint Mathesz Imre volt. Illetve kellett egy szurkolótábor is és a város támogatása, hiszen mindenki összefogott, aminek ékes bizonyítéka, hogy pillanatok alatt felhúztak egy új stadiont az első NB I.-es mérkőzésünkre. Akkor még nem tudtam felfogni, hogy mit is hajtottunk végre a feljutással, csak pár évvel később, amikor Szombathelyen jobban belekóstoltam az NB I.-be. Azt sajnálom, hogy az akkori csapatról nincsenek kint fényképek, tablók a Rákóczi Stadionban.

Az első NB I.-es meccsére emlékezett a Rákóczi FC

Fotók: Lang Róbert

A folytatásban emléktábla-avatásra került sor a Rákóczi Stadionnál, majd a kötetlen beszélgetés és a szurkolókkal való közönségtalálkozót követően mutatták be Varga István legújabb könyvét, amely a Néma város megszólal címet viseli. Utalva ezzel arra a legendára, hogy a Vasas elleni sikernek annyira megörült egy magát némának mondó férfi, hogy megszólalt.

