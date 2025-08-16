18 perce
Somogyi rangadóval zárul a hét: az újonc Balatonlelle vár a Rákóczira
Somogyi rangadót rendeznek a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának negyedik fordulójában. Vasárnap 17.30 órakor ugyanis az újonc Greenplan Balatonlelle SE a Kaposvári Rákóczi FC együttesét fogadja.
Ellentétes előjelekkel várják a somogyi rangadót a felek. Az újonc Greenplan Balatonlelle SE ugyanis mindhárom bajnoki találkozója mellett a MOL Magyar Kupában is vereséget szenvedett, míg a Kaposvári Rákóczi FC amellett, hogy továbbjutott a kupából, a bajnokságban is jól teljesít, hiszen csak az előző évi bajnok FC Nagykanizsa ellen szenvedett vereséget. Ennek ellenére nem lehet kijelenteni, hogy a kaposváriak a mérkőzés esélyesei, ugyanis hatalmas sérüléshullám sújtja a csapatot, így számos alapembert kell nélkülözniük.
– Jelenleg nem kell sokat gondolkodni a neveken az edzés tervezésekor – mondta mosolyogva Pap Máté, a Kaposvári Rákóczi FC másodedzője. – Ebben a helyzetben segítséget nyújt a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapata, velük egészül ki a felnőtt csapat. Nem sok csapat tudja pótolni azt, ha 4-5 alapember kidől, főleg ebben az időszakban, mikor egymást követik a meccsek. Eddig úgy érzem, sikerült jól reagálni, a játékosok jól teljesítenek tőlük szokatlan posztokon is, emiatt dicséret illeti őket.
Elkezdték felvenni a ritmust a balatonlelleiek
A Greenplan Balatonlelle SE a kezdeti nehézségek után úgy tűnik, kezdi felvenni az NB III. ritmusát, amire jó példa, hogy az előző fordulóban, amikor ugyancsak somogyi rangadót vívtak, egy ki-ki meccsen egy góllal maradtak alul a BFC Siófok otthonában.
– Ismét egy somogyi rangadó vár ránk – mondta Hegedűs Gyula, a Greenplan Balatonlelle SE vezetőedzője. – A felkészülési időszakban találkoztunk a kaposváriakkal, akkor döntetlent játszottunk, egy nagyon hasznos edzőmérkőzésen, amiből tudtunk tanulni. Bízom benne, hogy a következő meccs jól sül el számunkra, és megszerezzük az első győzelmünket. Az előző fordulóban egy döntetlenszagú találkozón kaptunk ki, azonban hatalmas fordulatot vett a csapat az előző meccsekhez képest. Úgy gondolom, hogy a srácok ráéreztek arra, hogy tudunk eredményesek lenni ebben az osztályban és remélem, hogy ezt hétvégén meg is mutatják.
Nem vár könnyű meccs Rákóczi FC csapatára
Az eddigi eredményeket alapul véve bár a Rákóczi a mérkőzés esélyese, de egyáltalán nem mehetnek biztosra a kaposváriak, akik az előző idényben is sokszor okoztak kellemetlen meglepetést szurkolóiknak.
– Az előző bajnokságot alapul véve nincs olyan, hogy könnyebb meccs. Említeném a Majos, a Dunaharaszti vagy a Főnix elleni találkozókat – tette hozzá Pap Máté, a Rákóczi FC másodedzője. – Ha ezek közül csak egyet nyerünk, bronzérmet akasztanak a nyakunkba. Ha olyan jó teljesítményt viszünk ki a pályára, mint eddig, akkor jó esélyünk lesz a sikerre. Úgy gondolom, a felkészülési meccsnek nem lesz hatása a bajnokira. A Balatonlelle, a Siófok elleni meccs kivételével, defenzív stílust alkalmazott, labdaszerzések után akartak kontrákat vezetni. Erre készülünk és örülünk majd, ha magasabban kezdik el a védekezést.