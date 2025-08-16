Somogyi rangadóval zárul a hét: az újonc Balatonlelle vár a Rákóczira

Ellentétes előjelekkel várják a somogyi rangadót a felek. Az újonc Greenplan Balatonlelle SE ugyanis mindhárom bajnoki találkozója mellett a MOL Magyar Kupában is vereséget szenvedett, míg a Kaposvári Rákóczi FC amellett, hogy továbbjutott a kupából, a bajnokságban is jól teljesít, hiszen csak az előző évi bajnok FC Nagykanizsa ellen szenvedett vereséget. Ennek ellenére nem lehet kijelenteni, hogy a kaposváriak a mérkőzés esélyesei, ugyanis hatalmas sérüléshullám sújtja a csapatot, így számos alapembert kell nélkülözniük.

Pap Máté (jobbra) a Rákóczi FC másodedzője korábban volt a Balatonlelle SE játékosa is

Fotó: Lang Róbert

– Jelenleg nem kell sokat gondolkodni a neveken az edzés tervezésekor – mondta mosolyogva Pap Máté, a Kaposvári Rákóczi FC másodedzője. – Ebben a helyzetben segítséget nyújt a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapata, velük egészül ki a felnőtt csapat. Nem sok csapat tudja pótolni azt, ha 4-5 alapember kidől, főleg ebben az időszakban, mikor egymást követik a meccsek. Eddig úgy érzem, sikerült jól reagálni, a játékosok jól teljesítenek tőlük szokatlan posztokon is, emiatt dicséret illeti őket.

Elkezdték felvenni a ritmust a balatonlelleiek

A Greenplan Balatonlelle SE a kezdeti nehézségek után úgy tűnik, kezdi felvenni az NB III. ritmusát, amire jó példa, hogy az előző fordulóban, amikor ugyancsak somogyi rangadót vívtak, egy ki-ki meccsen egy góllal maradtak alul a BFC Siófok otthonában.

– Ismét egy somogyi rangadó vár ránk – mondta Hegedűs Gyula, a Greenplan Balatonlelle SE vezetőedzője. – A felkészülési időszakban találkoztunk a kaposváriakkal, akkor döntetlent játszottunk, egy nagyon hasznos edzőmérkőzésen, amiből tudtunk tanulni. Bízom benne, hogy a következő meccs jól sül el számunkra, és megszerezzük az első győzelmünket. Az előző fordulóban egy döntetlenszagú találkozón kaptunk ki, azonban hatalmas fordulatot vett a csapat az előző meccsekhez képest. Úgy gondolom, hogy a srácok ráéreztek arra, hogy tudunk eredményesek lenni ebben az osztályban és remélem, hogy ezt hétvégén meg is mutatják.