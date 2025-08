Történelmi Rákóczi-siker, mindhárom pontot elhozták Iváncsáról a zöld-fehérek

Az idény első rangadója várt a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely több nehézséggel küzdött a találkozó előtt, ugyanis az első fordulóban Görög Gergő, míg a MOL Magyar Kupa mérkőzésen Szederkényi Ádám szenvedett sérülést, így igencsak fájhatott a vezetőedző, Jeney Gyula feje a csapatösszeállítás során.

Iváncsán is Horváth Fábián őrizte a Rákóczi FC kapuját

Fotó: Klein Péter

A nehézségek ellenére a kaposváriak már a harmadik percben megszerezhették volna az előnyt. Az első szögletük után egy kisebb tűzijáték alakult ki az iváncsai kapu előtt Heil Máté, Tarcson Ákos és Zsédely Bence előtt is nagy lehetőség adódott, de végül felszabadítottak a hazaiak. Ezt követően tovább szaporodtak Jeney Gyula problémái, ugyanis Hadaró Valentin maradt lent a földön, s egy rövid ápolás után a Rákóczi csapatkapitánya jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot, így hét perc után máris kényszerű cserét hajtott végre a vendég együttes.

A szünet előtt megszerezte a vezetést a Rákóczi

A folytatásban igen kapkodó volt a játék mind a két oldalon, majd a kaposváriak minimális fölényt alakítottak ki, ami a labdabirtoklásban mutatkozott meg, majd a szünet előtt a vezetést is megszerezte a Rákóczi: Mayer Milán tanítani való módon ugratta ki Tarcson Ákost, aki egy csel után kilőtte a jobb alsót (0–1).

A második, akárcsak az első félidő is nagy kaposvári helyzettel indult, egy bedobás után Hampuk Ádám került helyzetbe, közeli lövését reflexmozdulattal védte Varga Ádám. A következő kaposvári helyzetnél viszont már a Rákóczi támadója nyerte kettejük csatáját, hiszen egy jó kiugratás után elhúzta a labdát a kapus mellett, majd a hálóba gurított (0–2). Kétgólos előnyben átadta a területet ellenfelének a Kaposvár, s kontrákkal próbálta tovább növelni fölényét, mely bár nem sikerült, de a somogyiak így is megérdemelten nyertek. Annak ellenére is, hogy a meccskeretüket a sok sérült miatt a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia fiataljaival egészítették ki. A Rákóczi FC ráadásul története során először verte meg bajnoki keretek között az Iváncsát.

Rangadót nyert a zöld mezes Rákóczi

Fotó: Klein Péter

Mestermérleg

Jeney Gyula: – A győzelem fontos része a szív és a lélek volt, hiszen ezekben a nehéz időkben csak így lehet eredményt elérni, ezt el is mondtam a mérkőzés előtt a srácoknak. A csapatkohézió nagyszerű, ez már a felkészülési időszak alatt is megmutatkozott, már akkor látszott, hogy olyan játékosok alkotják a keretet, aki a szívükön viselik a Rákóczi sorsát. Az edzőmeccseken már próbáltam úgy forgatni a csapatot, hogy különböző posztokra raktam be játékosokat, ennek pedig most meglett az eredménye, hiszen remek teljesítményt nyújtottak a srácok.

Tóth András: – Borzasztó tompán, enerváltan és sok rossz döntést hozva futballoztunk. A Kaposvár harcos, bátor volt, a párharcok nagy százalékát megnyerte. Nagy különbség volt a két csapat hozzáállása között, ez döntötte el a meccset.

NB III. Dél-Nyugati csoport, 2. forduló

Iváncsa KSE–Kaposvári Rákóczi FC 0–2 (0–1)

Iváncsa, 300 néző. V.: Kakuk Sz. (Király Zs., Kulman T.).

Iváncsa KSE: Varga Á. – Madarász, Aradi, Kasza, Arisztotelisz (Bakó, az 54. percben) – Budai, Ivády (Ecsődi, a 64. percben) – Szilvási (Monori, a 64. percben), Kovács S., Lőrinc D. (Kovács D., az 54. percben) – László T. (Király D., a 85. percben). Vezetőedző: Tóth András.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Zsédely, Heil, Hadaró (Mayer M., a 8. percben) – Zoltán R., Polák, A. Mazzonetto, Szabó M. (Gombócz, a 89. percben), Tarcson – Hampuk (Bíró D., a 83. percben), N. Mazzoneto. Vezetőedző: Jeney Gyula.

Gólszerzők: Tarcson (a 42. percben), Hampuk (a 62. percben).

Sárga lap: Arisztotelisz (a 16. percben), Ivády (a 20. percben), Aradi (a 66. percben), Tóth András (a 66. percben – a kispadról), illetve Zsédely (a 32. percben), Hampuk (a 66. percben), A. Mazzonetto (a 69. percben), Jeney Gyula (a 69. percben – a kispadról), Kovács S. (a 90. percben).