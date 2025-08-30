Egy győzelemmel célba veheti a dobogót a Rákóczi FC

Két egyaránt 12 pontot gyűjtő együttes feszül egymásnak vasárnap kora este a Rákóczi Stadionban. Az MTK Budapest második csapata az új vezetőedzővel, Horváth Ádámmal rosszul kezdte az idényt, hiszen öt-nullára veszített a mini örökrangadón, a Ferencváros második csapata ellen. Ezt követően viszont beindult a szekér és a gólcsapatot is megnyitották, a Balatonlellének hetet, míg a Siófoknak és a Pénzügyőrnek is négyet-négyet rúgott a kék-fehér gárda, amely az előző körben a Paks II.-t is magabiztosan verte. A jó gólkülönbségének köszönhetően pedig a második helyről várja a Kaposvári Rákóczi FC elleni bajnoki találkozót.

– Ugyanúgy készülünk, ahogy a többi ellenfél ellen, bár második számú csapattal még nem találkoztunk ebben a bajnokságban – mondta Heil Máté, a Kaposvári Rákóczi FC belső védője. – Általában ezek a mérkőzések teljesen más ritmusúak. Olyan fiatal játékosok alkotják ezeket az együtteseket, akik nagyon képzettek és már-már kopogtatnak az első csapat ajtaján. Nem számítok könnyű mérkőzésre, de ha olyan lelkesedéssel játszunk, mint eddig akkor nem lehet probléma.

Sorozatban a harmadik hazai meccsére készül a Kaposvári Rákóczi FC

Fotó: Lang Róbert

A Kaposvári Rákóczi FC is hasonló utat jár be, hiszen csak a legutóbbi bajnok FC Nagykanizsától szenvedett vereséget egy szoros meccsen, de a többi négy bajnokiját megnyerte. Legutóbb épp a vármegyei rivális BFC Siófok verte Jeney Gyula legénysége.

– Az Érd meccs után nem volt okunk siránkozni, mivel négy nap múlva a Siófok elleni rangadó várt ránk, amire maximálisan felkészültünk és sikerült nyernünk – mondta Heil Máté, a Kaposvári Rákóczi FC belső védője. – Szerintem ez a győzelem mindenkit motivált, az MTK ellen sem lehet más forgatókönyv.

Heil Máté (balra), a Rákóczi FC belső védője egyre jobb teljesítményt nyújt

Fotó: Lang Róbert

Veretlen riválisával szemben a Rákóczi FC

Érdekesség, hogy az MTK Budapest második csapata ellen még nem szenvedett vereséget a Kaposvári Rákóczi FC. Az eddigi négy bajnoki meccs során két somogyi siker mellett két döntetlen született. A legutóbbi, kaposvári találkozón a zöld-fehérek Babinszky Bence, Görög Gergő és Szederkényi Ádám találatival nyertek. Hármójuk közül csak Szederkényi Ádám játékára van némi esély, hiszen a legutóbbi fordulóban már a kispadon helyet kapott a sérülésből fokozatosan visszatérő védő, míg Görög Gergő továbbra is maródi, Babinszky Bence pedig már az NB II. Kozármisleny labdarúgója.