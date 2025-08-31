Drámai mérkőzésen nyert a Rákóczi FC

A forduló előtt egyaránt 12-12 pontot gyűjtő Kaposvári Rákóczi FC az MTK Budapest második csapatát fogadta a Rákóczi Stadionban. A somogyi zöld-fehérek kezdőcsapatába visszatért az AC Nagybajom elleni MOL Magyar Kupa mérkőzésen megsérült Szederkényi Ádám, azonban bemelegítéskor az eddig remek formában futballozó Tarcson Ákos jelezte, hogy nem tudja vállalni a játékot, így a fiatal Csonka Alex kapott lehetőséget Jeney Gyulától, a Rákóczi vezetőedzőjétől, akinek így tovább nőttek a gondjai, hiszen egy újabb alapemberét veszítette el.

Polák Kevin (88-as), ezúttal a középpályán kapott lehetséget a Kaposvári Rákóczi FC csapatában

Fotó: Lang Róbert

A találkozó nagy iramban kezdődött, a Rákóczi igyekezett magasan labdát szerezni, gyorsan letámadta az MTK-t, hogy minél kevesebb területet hagyjon a mozgékony, gyors budapestiek számára. Emellett labdabirtoklási fölényt is kialakítottak a hazaiak, akik az első félidő derekén egy nagyszerű támadás végén megszerezték az előnyt, miután Hampuk Ádám kiugratását követően Zoltán Rafael a felső kapufa segítségével lőtt a hálóba (1–0). A folytatásban Csucsánszky Zoltán veszélyeztett a másik oldalon. Az MTK játékosa előtt átlövésből találta el a jobb oldali kapufát, majd percekkel később egy jó labdaátvétel és egy csel után a kapu bal oldalába lőtt (1–1). Sokáig azonban nem örülhettek a vendégek, hiszen még a szünet előtt újra betalált a Rákóczi FC, amely ebben az idényben már több alkalommal is igazolta, hogy még hátrányból sem szabad leírni a csapatot, főleg nem döntetlennél. Ez ezúttal is beigazolódott, ugyanis egy szöglet utáni kipattanót követően Szabó Milán kanyarította középre a labdát, amit Hampuk Ádám három méterről belsőzött a kapu bal oldalába (2–1).

Izgalmas meccset játszott a Rákóczi FC

A második félidő elején Nicoló Mazzonetto került három alkalommal is lövőhelyzetbe, azonban kétszer hárítani tudott a fővárosiak kapusa, egyszer pedig célt tévesztett. Egy órányi játékot követően az MTK átvette a meccs irányítását, majd ki is egyenlített miután egy kapusról kipattanó labdát László Máté perdített a kapuba (2–2). A bekapott találat után a Rákóczi FC újra magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, több ígéretes helyzetet is kidolgozott, de a hajráig nem tudott a kapuba találni. Ezt követően egy súlyos sérülés árnyékolta be a mérkőzést, Mikolay Timóteus buktatta Zoltán Rafaelt, akihez mentőautó érkezett a pályára, s csak orvosi segítségnyújtás után tudta elhagyni a játékteret.