Drámai mérkőzésen nyert a Rákóczi FC
Fordulatos, drámai meccset láthattak a kaposvári szurkolók a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának hatodik fordulójában. A Kaposvári Rákóczi FC vasárnap este a 97. percben, Bíró Dominik góljával döntötte el mérkőzést.
A forduló előtt egyaránt 12-12 pontot gyűjtő Kaposvári Rákóczi FC az MTK Budapest második csapatát fogadta a Rákóczi Stadionban. A somogyi zöld-fehérek kezdőcsapatába visszatért az AC Nagybajom elleni MOL Magyar Kupa mérkőzésen megsérült Szederkényi Ádám, azonban bemelegítéskor az eddig remek formában futballozó Tarcson Ákos jelezte, hogy nem tudja vállalni a játékot, így a fiatal Csonka Alex kapott lehetőséget Jeney Gyulától, a Rákóczi vezetőedzőjétől, akinek így tovább nőttek a gondjai, hiszen egy újabb alapemberét veszítette el.
A találkozó nagy iramban kezdődött, a Rákóczi igyekezett magasan labdát szerezni, gyorsan letámadta az MTK-t, hogy minél kevesebb területet hagyjon a mozgékony, gyors budapestiek számára. Emellett labdabirtoklási fölényt is kialakítottak a hazaiak, akik az első félidő derekén egy nagyszerű támadás végén megszerezték az előnyt, miután Hampuk Ádám kiugratását követően Zoltán Rafael a felső kapufa segítségével lőtt a hálóba (1–0). A folytatásban Csucsánszky Zoltán veszélyeztett a másik oldalon. Az MTK játékosa előtt átlövésből találta el a jobb oldali kapufát, majd percekkel később egy jó labdaátvétel és egy csel után a kapu bal oldalába lőtt (1–1). Sokáig azonban nem örülhettek a vendégek, hiszen még a szünet előtt újra betalált a Rákóczi FC, amely ebben az idényben már több alkalommal is igazolta, hogy még hátrányból sem szabad leírni a csapatot, főleg nem döntetlennél. Ez ezúttal is beigazolódott, ugyanis egy szöglet utáni kipattanót követően Szabó Milán kanyarította középre a labdát, amit Hampuk Ádám három méterről belsőzött a kapu bal oldalába (2–1).
Izgalmas meccset játszott a Rákóczi FC
A második félidő elején Nicoló Mazzonetto került három alkalommal is lövőhelyzetbe, azonban kétszer hárítani tudott a fővárosiak kapusa, egyszer pedig célt tévesztett. Egy órányi játékot követően az MTK átvette a meccs irányítását, majd ki is egyenlített miután egy kapusról kipattanó labdát László Máté perdített a kapuba (2–2). A bekapott találat után a Rákóczi FC újra magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, több ígéretes helyzetet is kidolgozott, de a hajráig nem tudott a kapuba találni. Ezt követően egy súlyos sérülés árnyékolta be a mérkőzést, Mikolay Timóteus buktatta Zoltán Rafaelt, akihez mentőautó érkezett a pályára, s csak orvosi segítségnyújtás után tudta elhagyni a játékteret.
Kaposvári tűzijáték az utolsó percekben
Az utolsó percekben a Kaposvár mindent megtett a sikerért, sorban dolgozta ki a helyzeteket: Szabó Milán lövése után nagy bravúrral védett a Szolár Dávid, majd Zsédely Bence ollózását követően a felső kapufa mentette meg a vendégeket az újabb góltól. Ezt követően Polák Kevin buktatásáért tizenegyeshez jutott a Rákóczi, de Mayer Milán büntetőjét hárította Szolár Dávid, akinek nagyon sokat köszönhetett csapata, amely végül nem tudott pontot szerezni Kaposváron, hiszen az utolsó percben Szabó Milán vette célba a vendégek kapuját, majd a kapusról kijövő abdát Bíró Dominik vágta a léc alá (3–2), ezzel csodálatos estét okozva a hazai szurkolóknak.
Mestermérleg
- Jeney Gyula: – Sejtettem, hogy egy ki-ki mérkőzés vár ránk, emiatt is voltam idegesebb a kispadon. Próbáltam folyamatosan tűzben tartani a csapatomat, mert egy ilyen meccset csak akkor lehet megnyerni, hogy egy másodpercre sem hagyunk ki. A csapat ezúttal is megmutatta az erejét, bár van hiányérzetem, hiszen előbb is lezárattuk volna a meccset, de csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a srácokról.
- Horváth Ádám: – Egy jó, fordulatos mérkőzést játszottunk, amely egy igazi rangadó volt. A Kaposvár több helyzetet dolgozott ki, de egy kicsit bosszantó, hogy nem tudtuk kihúzni a meccs végéig.
NB III.: Kaposvári Rákóczi–MTK Budapest II. 3–2Fotók: Lang Róbert
NB III. Dél-Nyugati csoport, 6. forduló
Kaposvári Rákóczi FC–MTK Budapest II. 3–2 (2–1)
Kaposvár, Rákóczi Stadion, 500 néző. V.: Dominkó J. (Jakab B., Szabados D.).
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Szederkényi, Heil, Zsédely – Zoltán R. (Gombócz, a 77. percben), Szabó M., A. Mazzonetto, Polák, Csonka (Mayer M., a szünetben) – N. Mazzonetto, Hampuk (Bíró D., a 88. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.
MTK Budapest II.: Szolár – Csikós, Freyer, Csányi (Farkas M., a 73. percben), Kákonyi (Mikolay, az 57. percben) – Bene (Jádi, az 57. percben), Lépő – Vas M. (Onder, a 20. percben), László M., Csucsánszky – Ebot (Földi, a 73. percben). Vezetőedző: Horváth Ádám.
Gólszerzők: Zoltán R. (a 25. percben), Hampuk (a 37. percben), Bíró D. (a 97. percben), illetve Csucsánszky (a 31. percben), László M. (a 66. percben).
Sárga lap: Szederkényi (a 62. percben), N. Mazzonetto (a 84. percben), illetve Bene (a 34. percben), Freyer (a 45. percben), Csányi (a 67. percben), Mikolay (a 74. percben), Földi (a 84. percben), Lépő (a 98. percben).