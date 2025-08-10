Tartalékosan is megizzasztotta a bajnokot a Rákóczi

A szerdai, Iváncsa KSE elleni győztes rangadó után egy újabb ki-ki mérkőzés várt a sérülésekkel sújtott Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a regnáló bajnok FC Nagykanizsát fogadta. A somogyi zöld-fehérek ezúttal is a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiára támaszkodva töltötték fel a meccskeretüket, de az már bizakodásra adhatott okot, hogy a MOL Magyar Kupa találkozón megsérült Szederkényi Ádám legalább a kispadra leülhetett.

Az FC Nagykanizsát fogadta a Kaposvári Rákóczi FC

Fotó: Lang Róbert

A nehézségek ellenére a Rákóczi FC jól kezdte a találkozót, többet birtokolta a labdát és már az első percben kialakított egy veszélyes lehetőséget, azonban Hampuk Ádám elől az utolsó pillanatban tisztáztak a védők. A másik oldalon viszont megzörrent a háló az első lehetőséget követően, ugyanis egy szögletet követően Szanyi Krisztián fejjel vette be a hazaiak kapuját a kilencedik percben (0–1). A kaposváriak gondjai a folytatásban tovább szaporodtak, hiszen az eddig minden tétmeccsen gólt szerző Hampuk Ádám sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot, így ez a találkozó sem múlt el érzékeny veszteség nélkül. Ráadásul félórányi játékot követően a Kanizsa két perc alatt háromra növelte előnyét. Előbb Lőrincz Attila harcolt ki büntetőt, melyet Vajda Roland váltott gólra (0–2), majd egy bal oldali beadás után Dragoner Filip szerzett gólt egy kipattanó után (0–3). A kaposváriak azonban nem roppantak össze, még a szünet előtt egyenlítettek: már Mayer Milán szabadrúgása gólt érdemelt volna, de ekkor még szögletre tudott menteni Mikler Dániel, azonban a sarokrúgást követően Heil Máté közelről szépíteni tudott (1–3).

Szabó Milán, a Rákóczi FC saját nevelésű középpályása sokszor találta magát nehéz helyzetben, de ezeket általában jól oldotta meg

Fotó: Lang Róbert

Hatalmasat küzdött a Rákóczi

A második játékrészre újabb fiatal labdarúgó érkezett hazai oldalon, hiszen Alessio Mazzonettot a fiatal, saját nevelésű Gombócz Levente váltotta. Az újabb alapember kiesése sem törte meg a hazai lendületet, s egy órányi játékot követően érkezett az újabb kaposvári találat: Szabó Milán remek kiugratása után Nicoló Mazzonetto gurított a bal alsóba (2–3). A találatot követően a kaposváriak még nagyobb hittel és lendülettel futballoztak, s az utolsó erejükkel mentek előre az egyenlítésért. A hajrában, Medgyesi Márk ziccerénél Horváth Fábián tarottam meccsben a Rákóczit, amely az utolsó pillanatig ment előre, de a nyáron Kaposvárról Nagykanizsára szerződő Mikler Dániel két óriási bravúrral meghiúsította a hazai pontszerzést.