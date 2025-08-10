augusztus 10., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Tartalékosan is megizzasztotta a bajnokot a Rákóczi

Címkék#FC Nagykanizsa#labdarúgás NB III.#Kaposvári Rákóczi FC

Vendégsiker a rangadón. A Kaposvári Rákóczi FC alapemberei hiányában, háromgólos hátrányban is óriásit küzdött az FC Nagykanizsa ellen a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának 3. fordulójában.

Klein Péter Nándor

A szerdai, Iváncsa KSE elleni győztes rangadó után egy újabb ki-ki mérkőzés várt a sérülésekkel sújtott Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a regnáló bajnok FC Nagykanizsát fogadta. A somogyi zöld-fehérek ezúttal is a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiára támaszkodva töltötték fel a meccskeretüket, de az már bizakodásra adhatott okot, hogy a MOL Magyar Kupa találkozón megsérült Szederkényi Ádám legalább a kispadra leülhetett.

Rákóczi FC vs. FC Nagykanizsa
Az FC Nagykanizsát fogadta a Kaposvári Rákóczi FC
Fotó: Lang Róbert

A nehézségek ellenére a Rákóczi FC jól kezdte a találkozót, többet birtokolta a labdát és már az első percben kialakított egy veszélyes lehetőséget, azonban Hampuk Ádám elől az utolsó pillanatban tisztáztak a védők. A másik oldalon viszont megzörrent a háló az első lehetőséget követően, ugyanis egy szögletet követően Szanyi Krisztián fejjel vette be a hazaiak kapuját a kilencedik percben (0–1). A kaposváriak gondjai a folytatásban tovább szaporodtak, hiszen az eddig minden tétmeccsen gólt szerző Hampuk Ádám sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot, így ez a találkozó sem múlt el érzékeny veszteség nélkül. Ráadásul félórányi játékot követően a Kanizsa két perc alatt háromra növelte előnyét. Előbb Lőrincz Attila harcolt ki büntetőt, melyet Vajda Roland váltott gólra (0–2), majd egy bal oldali beadás után Dragoner Filip szerzett gólt egy kipattanó után (0–3). A kaposváriak azonban nem roppantak össze, még a szünet előtt egyenlítettek: már Mayer Milán szabadrúgása gólt érdemelt volna, de ekkor még szögletre tudott menteni Mikler Dániel, azonban a sarokrúgást követően Heil Máté közelről szépíteni tudott (1–3). 

Az első félidőben hárommal is vezetett a Nagykanizsa a Rákóczi ellen
Szabó Milán, a Rákóczi FC saját nevelésű középpályása sokszor találta magát nehéz helyzetben, de ezeket általában jól oldotta meg 
Fotó: Lang Róbert

Hatalmasat küzdött a Rákóczi

A második játékrészre újabb fiatal labdarúgó érkezett hazai oldalon, hiszen Alessio Mazzonettot a fiatal, saját nevelésű Gombócz Levente váltotta. Az újabb alapember kiesése sem törte meg a hazai lendületet, s egy órányi játékot követően érkezett az újabb kaposvári találat: Szabó Milán remek kiugratása után Nicoló Mazzonetto gurított a bal alsóba (2–3). A találatot követően a kaposváriak még nagyobb hittel és lendülettel futballoztak, s az utolsó erejükkel mentek előre az egyenlítésért. A hajrában, Medgyesi Márk ziccerénél Horváth Fábián tarottam meccsben a Rákóczit, amely az utolsó pillanatig ment előre, de a nyáron Kaposvárról Nagykanizsára szerződő Mikler Dániel két óriási bravúrral meghiúsította a hazai pontszerzést.

Mestermérleg

Jeney Gyula: – Úgy nem lehet mérkőzést kezdeni, ahogy mi tettük. Talán túlságosan is izgultunk, hiszen olyan hibákat követtünk el, ami nem jellemzett eddig bennünket. Nem szoktam azzal foglalkozni, hogy hány hiányzónk van, azonban az érződött, hogy a rögzített helyzeteknél kulcsemberek hiányoznak, emiatt át kellett forgatni a csapatatot, s lehet, hogy bizonyos pozíciókban rossz döntéseket hoztunk. A szerdai mérkőzés sokat kivett belőlünk, így tudtuk, hogy nem leszünk topon fizikálisan, ezt pedig a negyven fokos meleg is tetézte. A csapat viszont bizonyította, hogy van ereje, főleg a második félidőben, amikor lement a nap, pár játékos feléled, lehet, hogy vámpírok. Sajnálom, hogy a mérkőzés elejétől nem tudtunk azt a fesztelen, felszabadult játékot nyújtani, ami a második félidőben jellemzett minket. Háromgólos hátrányból nagyon kevés csapat tudna felállni, megpróbáltuk, hiszen csináltunk már pár bravúros fordítást, de ez most nem sikerült, pedig a meccslabdáink megvoltak.
Gabala Krisztián: – Nem gondolom, hogy ráültünk volna a háromgólos előnyre. Az első félidő végén egy tolódási hibát kihasználva szépített a Kaposvár, ha sikerül három-nullával bemennünk az öltözőbe, akkor a második szépen lefolyt volna. A második félidőt saját magunknak tettük nehézzé, ez egyértelműen azt mutatja, hogy nem vagyunk még kész csapat. Összességében megérdemeltük a három pontot, elégedett vagyok az eredménnyel, hiszen a terveinknek megfelelően haladunk.

NB III.: Kaposvári Rákóczi FC–FC Nagykanizsa

Fotók: Lang Róbert
  • NB III. Dél-Nyugati csoport, 3. forduló

Kaposvári Rákóczi FC–FC Nagykanizsa 2–3 (1–3)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 550 néző. V.: Gáspár A. (Mohos M., Ring K.).
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Polák, Heil, Zsédely – Zoltán R., A. Szabó M., A. Mazznetto (Gombócz, a szünetben), N. Mazzonetto, Tarcson (Csonka, a 83. percben) – Hampuk (Bíró D., a 21. percben), Mayer M. Vezetőedző: Jeney Gyula.
FC Nagykanizsa: Mikler D. – Horváth B. (Ekker, a szünetben), Eckl (Vékony, szünetben), Szanyi, Nemes M. – Lőrincz A., Godzsajev-Telmán, Baglady – Vajda R. (Medgyesi, a 65. percben), Cserkuti-Németh, Dragoner (Lőrincz B., a szünetben). Vezetőedző: Gabala Krisztián.
Gólszerzők: Heil (a 40. percben), N. Mazzonetto (a 60. percben), illetve Szanyi (a 9. percben), Vajda R. (a 31. percben – 11-esből), Dragoner (a 33. percben).
Sárga lap: Heil (a 18. percben), Zoltán R. (a 42. percben), Zsédely (az 51. percben), illetve Nemes M. (a 11. percben), Vajda R. (a 20. percben), Eckl (a 38. percben), Vékony (az 59. percben).

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
