Rangadó rangadót követ, nehéz sorozatban a Rákóczi

Sorakoznak a nehezebbnél-nehezebb feladatok a Kaposvári Rákóczi FC háza táján, ugyanis augusztusban hét tétmérkőzést is vív a gárda, amely kezd megfogyatkozni. Az első fordulóban Görög Gergő, míg a másodikban a csapatkapitány, Hadaró Valentin szenvedett súlyos sérülést, a kettő között, az AC Nagybajom elleni MOL Magyar Kupa mérkőzésen pedig Szederkényi Ádám dőlt ki a sorból, ugyancsak hosszabb időre.

– Nem lesz könnyű a hiányzók pótlása, hiszen nincs bő keretünk, de úgy gondolom, jó formában van a csapat – mondta Alessio Mazzonetto, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – Sűrű a meccsnaptárunk, de ebben a pár napban igyekszünk minél frissebb mentális és fizikális állapotba kerülni, és a legjobb tudásunk szerint felkészülni a Nagykanizsa elleni mérkőzésre.

Alessio Mazzonetto, a Rákóczi FC középpályása remek formában futballozik

Fotó: Lang Róbert

A kaposváriak a meghatározó játékosok hiányában is remekül állják a sarat, ami a nagyszerű csapatkohézió eredménye is. A Rákóczi FC ugyanis mindhárom tétmeccsén győzelmet aratott, ráadásul az előzőn kapott gól nélkül győzte le az Iváncsát.

– Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, ami segített abban, hogy jó állapotba kerüljünk, de a legnagyobb erőségünk az a csapategység, illetve az, hogy tudunk egymásért küzdeni – árulta el a siker titkát Alessio Mazzonetto.