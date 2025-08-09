augusztus 9., szombat

Rangadó rangadót követ, nehéz sorozatban a Rákóczi

Az idegenbeli Iváncsa elleni rangadó után következik a Nagykanizsa elleni hazai. Az NB III. Dél-Nyugati csoportjának harmadik fordulójában, vasárnap 17.30 órakor is nehéz mérkőzés vár a Kaposvári Rákóczi FC csapatára.

Klein Péter Nándor

Sorakoznak a nehezebbnél-nehezebb feladatok a Kaposvári Rákóczi FC háza táján, ugyanis augusztusban hét tétmérkőzést is vív a gárda, amely kezd megfogyatkozni. Az első fordulóban Görög Gergő, míg a másodikban a csapatkapitány, Hadaró Valentin szenvedett súlyos sérülést, a kettő között, az AC Nagybajom elleni MOL Magyar Kupa mérkőzésen pedig Szederkényi Ádám dőlt ki a sorból, ugyancsak hosszabb időre.
– Nem lesz könnyű a hiányzók pótlása, hiszen nincs bő keretünk, de úgy gondolom, jó formában van a csapat – mondta Alessio Mazzonetto, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – Sűrű a meccsnaptárunk, de ebben a pár napban igyekszünk minél frissebb mentális és fizikális állapotba kerülni, és a legjobb tudásunk szerint felkészülni a Nagykanizsa elleni mérkőzésre.

Alessio Mazzonetto, a Rákóczi FC középpályása
Alessio Mazzonetto, a Rákóczi FC középpályása remek formában futballozik
Fotó: Lang Róbert

A kaposváriak a meghatározó játékosok hiányában is remekül állják a sarat, ami a nagyszerű csapatkohézió eredménye is. A Rákóczi FC ugyanis mindhárom tétmeccsén győzelmet aratott, ráadásul az előzőn kapott gól nélkül győzte le az Iváncsát.
– Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, ami segített abban, hogy jó állapotba kerüljünk, de a legnagyobb erőségünk az a csapategység, illetve az, hogy tudunk egymásért küzdeni – árulta el a siker titkát Alessio Mazzonetto.

Újabb rangadó vár a Rákóczira

A kaposváriak vasárnap a regnáló bajnokot, az FC Nagykanizsát fogadják a Rákóczi Stadionban. A zalaiak az első két fordulóban is somogyi csapat ellen léptek pályára, előbb a Balatonlellét, majd a Siófokot győzték le, így a Kaposvár mentheti meg a vármegye becsületét.
– Amióta Kaposváron vagyok, csak jó meccseket játszottunk a Nagykanizsa ellen, amely nagyon jó csapat, ezt be is bizonyította az előző szezonban, de minden meccsbe úgy megyünk bele, hogy a miénk lesz a három pont, ez ezúttal sem lesz másképp – tette hozzá Alessio Mazzonetto, a Rákóczi középpályájának motorja.

  • Legutóbb kettő-kettes döntetlent játszott egymással bajnoki mérkőzésen a Rákóczi FC és a Nagykanizsa
