1 órája
Összecsapnak a vármegye legjobbjai
Vármegyei rangadót rendeznek a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában. Szerdán 17.30 órakor a Kaposvári Rákóczi FC a BFC Siófokot fogadja. A hétközi forduló ellenére egy újabb izgalmas Rákóczi-Siófok csata van kilátásban.
A MOL Magyar Kupa második fordulóját követően vármegyei rangadóval folytatódik az NB III. Dél-Nyugati csoportja. A siófokiak számára sikeres volt a hétvége, ugyanis nyolc gólt szerezve jutottak tovább a Tolna vármegyei Mórágy otthonában, míg a Rákóczi hosszabbítás után, büntetőkkel maradt alul az Érd ellen. A sérülések sújtotta kaposváriak így fáradtabban várhatják a rangadót, azonban a Rákóczi-Siófok csata így is sok fordulatot és izgalmat ígér.
A vármegyei rangadót a Kaposvári Rákóczi FC a negyedik helyről várja három győzelemmel és egy vereséggel. A zöld-fehérek annak ellenére nagyszerűen szerepelnek, hogy rendre 4-5 alapembert kell pótolniuk, így a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia fiataljaival töltik fel a meccskeretet.
– Kevesen vagyunk, emiatt nyilván nem vagyunk a legfrissebbek, de mindenki próbálja a maximumot nyújtani minden meccsen és edzéseken, illetve nagy hangsúlyt fektetünk a regenerációra – mondta Szabó Milán, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű középpályása, aki az Érdi VSE elleni MOL Magyar Kupa mérkőzésen egy óriási góllal tette le a névjegyét a felnőtt futballban. – Vártam már hogy mikor sikerül megszereznem az első gólom. Külön örülök, hogy egy ilyen találatot szereztem, ami biztos, hogy emlékezetes marad számomra, bár jobban örültem volna, ha sikerül is továbbjutni a Magyar Kupából. Szeretek átlövésekkel próbálkozni, remélem, hogy egyre hatékonyabbak lesznek a lövéseim.
- Szabó Milán bombagólja:
A kaposváriak fiatalja a következő bajnokin is bizonyíthat, amikor is a Rákóczi a BFC Siófokot fogadja.
– Úgy gondolom, mindenki számára különleges lesz ez a meccs, melyen mindent meg kell tennünk a három pont érdekében. A győzelem kulcsa a stabil védekezés és a hatékony támadásbefejezés – tette hozzá Szabó Milán.
Vármegyei rangadót rendezek
A BFC Siófok négy fordulót követően a tizedik helyen áll egy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel. A kupából bár továbbjutottak, de nem jó előjelekkel várják a találkozót a balatoniak.
– Nagy különbség volt a csapatok között, de úgy gondolom, hogy ugyanez lesz a következő fordulóban, amikor az NB I.-es MTK Budapesttel találkozunk, csak éppen fordított előjellel – mondta a kupatalálkozóról Mészáros József, a BFC Siófok vezetőedzője, akit természetesen a Rákóczi–Siófok rangadóról is kérdeztünk.
– Ha mindenki egészséges a csapatban, akkor nem nézünk ki rosszul, de mivel nagy változás volt a keretben a nyáron, így a hiányzókat nem igazán tudjuk pótolni – tette hozzá a BFC Siófok trénere. – Ez a legutóbbi fordulóban is bebizonyosodott, amikor csak fiatalok alkották a védelmet. Bízom benne, hogy mindenki hadra fogató lesz és méltó ellenfelei leszünk a Kaposvárnak. Tudjuk, hogy egy ilyen mérkőzésen mindegyik játékos motiváltabb, remélem, hogy ez eredményben is megmutatkozik.
A 33. Rákóczi-Siófok bajnoki következik
A Kaposvári Rákóczi FC és a BFC Siófok már mind a három NB-s osztályban találkozott egymással. Somogy vármegye két legjobb együttese eddig 32 bajnokit vívott egymással, melyek során a kaposváriak 14, míg a siófokiak 11 alkalommal nyertek. Az NB I.-ben 12 mérkőzés szerepel a közös történelemben, melyek során hat kaposvári és négy siófoki siker született két döntetlen mellett. Az NB II.-ben 14 alkalommal találkoztak a felek, itt teljes kiegyenlített a mérleg, hiszen öt-öt győzelem mellett négyszer játszottak döntetlen a csapatok. Az NB III.-ban eddig hatszor lépett egymás ellen a két gárda, s egy döntetlen mellett a többi találkozón hazai siker született.