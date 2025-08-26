augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Összecsapnak a vármegye legjobbjai

Címkék#NB III Dél-Nyugati csoport#Kaposvári Rákóczi FC#BFC Siófok

Vármegyei rangadót rendeznek a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában. Szerdán 17.30 órakor a Kaposvári Rákóczi FC a BFC Siófokot fogadja. A hétközi forduló ellenére egy újabb izgalmas Rákóczi-Siófok csata van kilátásban.

Klein Péter Nándor

A MOL Magyar Kupa második fordulóját követően vármegyei rangadóval folytatódik az NB III. Dél-Nyugati csoportja. A siófokiak számára sikeres volt a hétvége, ugyanis nyolc gólt szerezve jutottak tovább a Tolna vármegyei Mórágy otthonában, míg a Rákóczi hosszabbítás után, büntetőkkel maradt alul az Érd ellen. A sérülések sújtotta kaposváriak így fáradtabban várhatják a rangadót, azonban a Rákóczi-Siófok csata így is sok fordulatot és izgalmat ígér.
A vármegyei rangadót a Kaposvári Rákóczi FC a negyedik helyről várja három győzelemmel és egy vereséggel. A zöld-fehérek annak ellenére nagyszerűen szerepelnek, hogy rendre 4-5 alapembert kell pótolniuk, így a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia fiataljaival töltik fel a meccskeretet.

A Rákóczi-Siófok meccsen is bizonyíthat a fiatal játékos
Szabó Milán (zöldben) szerdán a Rákóczi-Siófok rangadón is bizonyíthatja, hogy érzi a kaput
Fotó: Lang Róbert

– Kevesen vagyunk, emiatt nyilván nem vagyunk a legfrissebbek, de mindenki próbálja a maximumot nyújtani minden meccsen és edzéseken, illetve nagy hangsúlyt fektetünk a regenerációra – mondta Szabó Milán, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű középpályása, aki az Érdi VSE elleni MOL Magyar Kupa mérkőzésen egy óriási góllal tette le a névjegyét a felnőtt futballban. – Vártam már hogy mikor sikerül megszereznem az első gólom. Külön örülök, hogy egy ilyen találatot szereztem, ami biztos, hogy emlékezetes marad számomra, bár jobban örültem volna, ha sikerül is továbbjutni a Magyar Kupából. Szeretek átlövésekkel próbálkozni, remélem, hogy egyre hatékonyabbak lesznek a lövéseim.

  • Szabó Milán bombagólja:

A kaposváriak fiatalja a következő bajnokin is bizonyíthat, amikor is a Rákóczi a BFC Siófokot fogadja.
– Úgy gondolom, mindenki számára különleges lesz ez a meccs, melyen mindent meg kell tennünk a három pont érdekében. A győzelem kulcsa a stabil védekezés és a hatékony támadásbefejezés – tette hozzá Szabó Milán.

Vármegyei rangadót rendezek

A BFC Siófok négy fordulót követően a tizedik helyen áll egy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel. A kupából bár továbbjutottak, de nem jó előjelekkel várják a találkozót a balatoniak.
– Nagy különbség volt a csapatok között, de úgy gondolom, hogy ugyanez lesz a következő fordulóban, amikor az NB I.-es MTK Budapesttel találkozunk, csak éppen fordított előjellel – mondta a kupatalálkozóról Mészáros József, a BFC Siófok vezetőedzője, akit természetesen a Rákóczi–Siófok rangadóról is kérdeztünk.

Rákóczi-Siófok rangadót rendeznek
Mészáros József (jobbra) bízik benne, hogy mindenki egészséges lesz a Rákóczi-Siófok rangadóra
Fotó: Németh András

– Ha mindenki egészséges a csapatban, akkor nem nézünk ki rosszul, de mivel nagy változás volt a keretben a nyáron, így a hiányzókat nem igazán tudjuk pótolni – tette hozzá a BFC Siófok trénere. – Ez a legutóbbi fordulóban is bebizonyosodott, amikor csak fiatalok alkották a védelmet. Bízom benne, hogy mindenki hadra fogató lesz és méltó ellenfelei leszünk a Kaposvárnak. Tudjuk, hogy egy ilyen mérkőzésen mindegyik játékos motiváltabb, remélem, hogy ez eredményben is megmutatkozik.

NB III Dél-Nyugati csoport – 4. forduló után
Hely Csapat M Gy D V LG KG GK P
1FC Nagykanizsa4400122+1012
2Ferencvárosi TC II.4400112+912
3MTK Budapest II.4301156+99
4Kaposvári Rákóczi FC430174+39
5PMFC422090+98
6Dunaújváros FC422095+48
7Majosi SE421197+27
8Szekszárdi UFC42111011-17
9Iváncsa KSE411265+14
10BFC Siófok4112711-44
11Paksi FC II.410329-73
12Érdi VSE402246-22
13PTE-PEAC402247-32
14Dombóvári FC4022818-102
15Pénzügyőr SE400429-70
16Greenplan Balatonlelle SE4004013-130

A 33. Rákóczi-Siófok bajnoki következik

A Kaposvári Rákóczi FC és a BFC Siófok már mind a három NB-s osztályban találkozott egymással. Somogy vármegye két legjobb együttese eddig 32 bajnokit vívott egymással, melyek során a kaposváriak 14, míg a siófokiak 11 alkalommal nyertek. Az NB I.-ben 12 mérkőzés szerepel a közös történelemben, melyek során hat kaposvári és négy siófoki siker született két döntetlen mellett. Az NB II.-ben 14 alkalommal találkoztak a felek, itt teljes kiegyenlített a mérleg, hiszen öt-öt győzelem mellett négyszer játszottak döntetlen a csapatok. Az NB III.-ban eddig hatszor lépett egymás ellen a két gárda, s egy döntetlen mellett a többi találkozón hazai siker született.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu