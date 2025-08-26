Összecsapnak a vármegye legjobbjai

A MOL Magyar Kupa második fordulóját követően vármegyei rangadóval folytatódik az NB III. Dél-Nyugati csoportja. A siófokiak számára sikeres volt a hétvége, ugyanis nyolc gólt szerezve jutottak tovább a Tolna vármegyei Mórágy otthonában, míg a Rákóczi hosszabbítás után, büntetőkkel maradt alul az Érd ellen. A sérülések sújtotta kaposváriak így fáradtabban várhatják a rangadót, azonban a Rákóczi-Siófok csata így is sok fordulatot és izgalmat ígér.

A vármegyei rangadót a Kaposvári Rákóczi FC a negyedik helyről várja három győzelemmel és egy vereséggel. A zöld-fehérek annak ellenére nagyszerűen szerepelnek, hogy rendre 4-5 alapembert kell pótolniuk, így a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia fiataljaival töltik fel a meccskeretet.

Szabó Milán (zöldben) szerdán a Rákóczi-Siófok rangadón is bizonyíthatja, hogy érzi a kaput

– Kevesen vagyunk, emiatt nyilván nem vagyunk a legfrissebbek, de mindenki próbálja a maximumot nyújtani minden meccsen és edzéseken, illetve nagy hangsúlyt fektetünk a regenerációra – mondta Szabó Milán, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű középpályása, aki az Érdi VSE elleni MOL Magyar Kupa mérkőzésen egy óriási góllal tette le a névjegyét a felnőtt futballban. – Vártam már hogy mikor sikerül megszereznem az első gólom. Külön örülök, hogy egy ilyen találatot szereztem, ami biztos, hogy emlékezetes marad számomra, bár jobban örültem volna, ha sikerül is továbbjutni a Magyar Kupából. Szeretek átlövésekkel próbálkozni, remélem, hogy egyre hatékonyabbak lesznek a lövéseim.

A kaposváriak fiatalja a következő bajnokin is bizonyíthat, amikor is a Rákóczi a BFC Siófokot fogadja.

– Úgy gondolom, mindenki számára különleges lesz ez a meccs, melyen mindent meg kell tennünk a három pont érdekében. A győzelem kulcsa a stabil védekezés és a hatékony támadásbefejezés – tette hozzá Szabó Milán.

A BFC Siófok négy fordulót követően a tizedik helyen áll egy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel. A kupából bár továbbjutottak, de nem jó előjelekkel várják a találkozót a balatoniak.

– Nagy különbség volt a csapatok között, de úgy gondolom, hogy ugyanez lesz a következő fordulóban, amikor az NB I.-es MTK Budapesttel találkozunk, csak éppen fordított előjellel – mondta a kupatalálkozóról Mészáros József, a BFC Siófok vezetőedzője, akit természetesen a Rákóczi–Siófok rangadóról is kérdeztünk.