augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport retro

1 órája

Régen minden jobb volt? Tele torokból üvöltöttünk, amikor a kaposvári kosarasok élvonalba jutottak

Címkék#retro#archívum#sport#Gyenesei Leila#múltidézés

Ha négy évtizede még nem is voltak igazán kiugró és világra szóló eredményeink, már akkoriban is gazdag és sokszínű volt Kaposvár sportja.

Fenyő Gábor

Az uszoda – amely azóta már átépült és megszépült – akkor is vonzotta az embereket, nyáron pedig a napimádók és a fürdőzők lepték el.

Rajt a régi medencében. Ma már más körülmények között rendeznek versenyt Fotó: Somogyi Hírlap Archívum

Az Arany úti atlétikai központ is jelentősen átalakult, a Kaposplast női asztalitenisz-csapatának Kinizsi lakótelepi otthona pedig már a múlté; annak a helyén épült fel a Kaposvári Judo Club csarnoka.

Akkor még salakos pályán csatáztak egymással az elszánt futók

Akkor még a téli sport szerelmesei közül sokan keresték fel a Hangárdombot, amelyet márciustól egészen novemberig a krosszmotorosok használtak, a hóesésben viszont jöttek a síelők és a szánkósok. Ha jól emlékszem, az egyik télen lába kélt a sífelvonónak, így aztán pont került egy fejezet végére.

De a Rákóczi FC stadionja is új külcsínt kapott; volt, amikor az egykori Tanítóképző Főiskola tornacsarnokában tartották a téli felkészülésüket.

A somogyi megyeszékhelyen kezdte sport-, egészen pontosan triatlonos pályafutását Gyenesei Leila is.

Gyenesei Leila a bringa nyergében

Akkoriban előfordult, hogy a volt Szabadság (most Berzsenyi) parkban tájfutók versenyeztek egymással.

Jómagam még a Táncsics Mihály Gimnázium padjait koptattam – s kergettem az őrületbe egy-két tanáromat... –, amikor 1983-ban az akkor még SÁÉV néven futó kosarasok feljutottak az élvonalba. Már akkor is kicsinek bizonyult az újonnan átadott városi sportcsarnok.

Az első NB I.-es mérkőzést az akkor még SÁÉV néven szereplő férfi kosarasok játszották 1983-ban az újonnan átadott Városi Sportcsarnokban

Az akkori szereplők közül sokan távoztak az élők sorából. Ők már fentről figyelik a mai fiatalokat, akik közül sajnos egyre kevesebben kötnek életre szóló barátságot a sporttal.

Egykoron ezzel a csapattal állt fel a Kaposplast. Hatta István (balra) már nem él, s korábban elhunyt Auguszt Andrea is (jobbról a harmadik)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu