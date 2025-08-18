56 perce
Régen minden jobb volt? Tele torokból üvöltöttünk, amikor a kaposvári kosarasok élvonalba jutottak
Ha négy évtizede még nem is voltak igazán kiugró és világra szóló eredményeink, már akkoriban is gazdag és sokszínű volt Kaposvár sportja.
Az uszoda – amely azóta már átépült és megszépült – akkor is vonzotta az embereket, nyáron pedig a napimádók és a fürdőzők lepték el.
Az Arany úti atlétikai központ is jelentősen átalakult, a Kaposplast női asztalitenisz-csapatának Kinizsi lakótelepi otthona pedig már a múlté; annak a helyén épült fel a Kaposvári Judo Club csarnoka.
Akkor még a téli sport szerelmesei közül sokan keresték fel a Hangárdombot, amelyet márciustól egészen novemberig a krosszmotorosok használtak, a hóesésben viszont jöttek a síelők és a szánkósok. Ha jól emlékszem, az egyik télen lába kélt a sífelvonónak, így aztán pont került egy fejezet végére.
De a Rákóczi FC stadionja is új külcsínt kapott; volt, amikor az egykori Tanítóképző Főiskola tornacsarnokában tartották a téli felkészülésüket.
A somogyi megyeszékhelyen kezdte sport-, egészen pontosan triatlonos pályafutását Gyenesei Leila is.
Akkoriban előfordult, hogy a volt Szabadság (most Berzsenyi) parkban tájfutók versenyeztek egymással.
Jómagam még a Táncsics Mihály Gimnázium padjait koptattam – s kergettem az őrületbe egy-két tanáromat... –, amikor 1983-ban az akkor még SÁÉV néven futó kosarasok feljutottak az élvonalba. Már akkor is kicsinek bizonyult az újonnan átadott városi sportcsarnok.
Az akkori szereplők közül sokan távoztak az élők sorából. Ők már fentről figyelik a mai fiatalokat, akik közül sajnos egyre kevesebben kötnek életre szóló barátságot a sporttal.