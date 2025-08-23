Siófoki gólzápor vagy mórágyi csoda? – jön a MOL Magyar Kupa második fordulója

A MOL Magyar Kupa második fordulójában a BFC Siófok a Tolna vármegyei II. osztályban szereplő Mórágyi SE otthonába látogat. A Balaton-partiak az első körben nem kegyelmeztek: az FC Főnix ellen 8–1-re diadalmaskodtak. A mórágyiak szintén sikerrel vették a nyitányt, az Airnergy FC-t múlták felül 2–1-re, ám most nagyobb falat vár rájuk.

A papírforma szerint egyértelmű esélyese a találkozónak az NB III. Dél-Nyugati csoportjában edződő siófoki alakulat, amely rutinos keretével komoly erőfölényben futballozhat majd.

A párharc tétje nem kicsi, hiszen a harmadik körben már az élvonalbeli csapatok is csatlakoznak a sorozathoz. A BFC Siófok célja nem lehet más, mint magabiztosan továbbjutni, a Mórágyi SE viszont felszabadultan futballozhat, hiszen veszítenivalója nincs. A mérkőzés vasárnap 16 óra 30 perckor kezdődik.