Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

Az utolsó bő negyedórában mentett pontot a Kaposmérő

Szombaton négy találkozóval elrajtolt a Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025/2026-os szezonja.

Fenyő Gábor
A Somogy vármegye egy szombati nyitányán a Kadarkút sima 3–0-ra verte a Barcsot még úgy is, hogy majd a teljes második félidőt emberhátrányban kellett játszaniuk, míg a Balatoni Vasas egy góllal verte a Csurgót. A Kaposmérő és a Nagybajom gólzáporos mérkőzésen ikszelt; a házigazda mérőiek jól és eredményesen hajráztak, lévén az utosó három góljukat az utolsó bő negyedórában szerezték. A Marcali nem adott esélyt a házigazda Somogysárdnak. A nyitó körben hárman is dupláztak,mégpedig a kadarkúti Patak Bálint, a Kaposvölgye LUE-től a nyáron Nagybajomba került mindössze 18 éves Bencze Csongor és a Balatonkeresztúrról Marcaliba igazolt Horváth Milán.

  • Amúgy a csapatok nem igazán álltak jól cserékkel: a Kadarkút csak kettő, a Marcali és a Nagybajom három, a Csurgó, a Somogysárd és a Barcs pedig négy hadra fogható játékost tudott felvonultani.

 

A nyitó forduló szombati eredményei

Kadarkút–Barcs 3–0 (1–0)

Kadarkút. Vezette: Takács M.

Kadarkút: Strublics J. – Kampf R., Simon R., Jakabfi M., Kurdi B. (Domokos J. a 79. percben), Ferenczi M., Melicz R., Komáromi M., Gerlecz B., Patak B. (Salamon P. a 83. percben), Kovács G. Edző: Pintér Gergő.

Barcs: Kovács Á. – Orsós I., Androsics A., Tompa I., Schenker T. (Szűcs O. a 83. percben), Lantos Z., Honfi B. (Csurka D. a szünetben), Beluzic M., Banicz Benjamin, Kulcsár G., Niklai P. (Csonka M. a 79. percben). Játékosedző: Androsics András.

Gólszerzők: Patak B. 2 (a 28. percben és a 64. percben – utóbbit 11-esből), Strublics J. (a 90. percben – 11-esből).

Kiállítva: Kampf R. (Kadarkút) a 49. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Kadarkút–Barcs 0–18 (0–10).

 

Balatoni Vasas–Csurgó 1–0 (1–0)

Siófok-Balatonkiliti. Vezette: Agócs Á.

Balatoni Vasas: Bagi B. – Ábrahám B., Orsós V., Bene Zs., Takács D., Schütz D., E. Oyedeji, Y. Yondo, Gosztonyi G., Horváth B., Beke A. Edző: Vida András.

Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M., Csonka P., Schumann Á., Kuti I, Madarász F., Losonczi D., Radák M., Dömötörfy B., Balogh A. Edző: Beke Lajos.

Gólszerző: Bene Zs. (a 4. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas–Csurgó 3–1 (2–0).

 

Kaposmérő–Nagybajom 4–4 (1–2)

Kaposmérő. Vezette: Gyurka B.

Kaposmérő: Iványi B. – Rákosa J., Balogh R. (Nagyhegyesi N. a szünetben), Károli Gy., Zalivadnij P., Rubecz P. (Laki-Molnár O. az 52. percben), Csatos B., Kántor P., Mátés B. (Babai G. a 68. percben), Fábián B. (Fodor T. a 68. percben), Kuckó M. Edző: Prucsi Miklós.

Nagybajom: Horváth B. – Fésűs Á. (György Zs. a 69. percben), Márton A., Bencze Cs., Kis P., Csalló I., Simon R., Kovács K., Palkovics T., Iván D., Iványi Ö. (Krár K. a 75. percben). Edző: Hanusz János

Gólszerzők: Rubecz P. (a 11. percben), Rákosa J. (a 73. percben), Károli Gy. (a 83. percben), Babai G. (a 86. percben), illetve Bencze Cs. 2 (a 12. percben és a 28. percben), Iván D. (az 52. percben – 11-esből), Csalló I. (a 62. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposmérő–Nagybajom 0–1 (0–1).

Fotók: Muzslay Péter

Somogyi eredmények

Somogysárd–Marcali 2–4 (1–3)

Somogysárd. Vezette: dr. Hegedüs I.

Somogysárd: Horváth M. – Orbán R., Albrecht B., Sárközi K. (Szalai N. a 64. percben), Fila G., Kulcsár K., Nagy A. (Büki T. a 88. percben), Halász R., Dömötör D., Házi Á., Grabarics M. Játékosedző: Kulcsár Kristóf.

Marcali: Képíró K. – Péterfi Á., Czobor D., Horváth M., Garai F. (Klotz Á. a 75. percben), Balogh L. (Horváth M. a 64. percben), Varga D., Bresztovszky L., Kiss D., Szabó D., Huszár M. Edző: Virág Krisztián.

Gólszerzők: Dömötör D. (a 42. percben – 11-esből), Fila G. (az 59. percben), illetve Horváth M. 2 (a 2 percben és a 49. percben), Varga D. (az 5. percben), Szabó D. (a 37. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd–Marcali 2–3 (1–1).

 

A Toponár–Juta mérkőzést vasárnap 17 órakor játsszák, míg a Tab csapata szabadnapos. A Kaposfüred–Nagyatád mérkőzést november 22-én (szombaton) 13 órakor pótolják.

