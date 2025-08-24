Az utolsó bő negyedórában mentett pontot a Kaposmérő

A Somogy vármegye egy szombati nyitányán a Kadarkút sima 3–0-ra verte a Barcsot még úgy is, hogy majd a teljes második félidőt emberhátrányban kellett játszaniuk, míg a Balatoni Vasas egy góllal verte a Csurgót. A Kaposmérő és a Nagybajom gólzáporos mérkőzésen ikszelt; a házigazda mérőiek jól és eredményesen hajráztak, lévén az utosó három góljukat az utolsó bő negyedórában szerezték. A Marcali nem adott esélyt a házigazda Somogysárdnak. A nyitó körben hárman is dupláztak,mégpedig a kadarkúti Patak Bálint, a Kaposvölgye LUE-től a nyáron Nagybajomba került mindössze 18 éves Bencze Csongor és a Balatonkeresztúrról Marcaliba igazolt Horváth Milán.

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

Amúgy a csapatok nem igazán álltak jól cserékkel: a Kadarkút csak kettő, a Marcali és a Nagybajom három, a Csurgó, a Somogysárd és a Barcs pedig négy hadra fogható játékost tudott felvonultani.

A nyitó forduló szombati eredményei

Kadarkút–Barcs 3–0 (1–0)

Kadarkút. Vezette: Takács M.

Kadarkút: Strublics J. – Kampf R., Simon R., Jakabfi M., Kurdi B. (Domokos J. a 79. percben), Ferenczi M., Melicz R., Komáromi M., Gerlecz B., Patak B. (Salamon P. a 83. percben), Kovács G. Edző: Pintér Gergő.

Barcs: Kovács Á. – Orsós I., Androsics A., Tompa I., Schenker T. (Szűcs O. a 83. percben), Lantos Z., Honfi B. (Csurka D. a szünetben), Beluzic M., Banicz Benjamin, Kulcsár G., Niklai P. (Csonka M. a 79. percben). Játékosedző: Androsics András.

Gólszerzők: Patak B. 2 (a 28. percben és a 64. percben – utóbbit 11-esből), Strublics J. (a 90. percben – 11-esből).

Kiállítva: Kampf R. (Kadarkút) a 49. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Kadarkút–Barcs 0–18 (0–10).

Balatoni Vasas–Csurgó 1–0 (1–0)

Siófok-Balatonkiliti. Vezette: Agócs Á.

Balatoni Vasas: Bagi B. – Ábrahám B., Orsós V., Bene Zs., Takács D., Schütz D., E. Oyedeji, Y. Yondo, Gosztonyi G., Horváth B., Beke A. Edző: Vida András.

Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M., Csonka P., Schumann Á., Kuti I, Madarász F., Losonczi D., Radák M., Dömötörfy B., Balogh A. Edző: Beke Lajos.

Gólszerző: Bene Zs. (a 4. percben).