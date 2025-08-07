Labdarúgás
1 órája
Somogyi csapatok is pályára lépnek a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában
A Rákóczi hazai pályán, a Siófok idegenben, az Atád pedig rangadón bizonyíthat.
Kisorsolták a MOL Magyar Kupa 2. fordulójának párosításait. A találkozókat augusztus 23-án és 24-én rendezik meg és Somogyban is lesz miért figyelni.
A Nagyatádi FC nem kapott könnyű ellenfelet, hiszen a harmadosztályú PMFC látogat hozzájuk. A Kaposvári Rákóczi FC hazai pályán fogadja az Érdi VSE-t, mellyel az NB III. Dél-Nyugati csoportjában együtt szerepel. A BFC Siófok pedig idegenben lép pályára a Mórágyi SE otthonában.
A továbbjutókhoz a következő körben már a Fizz Liga és a Merkantil Bank Liga együttesei is csatlakoznak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre