augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Somogyi csapatok is pályára lépnek a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában

Címkék#PMFC#Somogyban#Mórágyi SE#MOL Magyar Kupa#Kaposvári Rákóczi FC#BFC Siófok#Nagyatádi FC#Érdi VSE

A Rákóczi hazai pályán, a Siófok idegenben, az Atád pedig rangadón bizonyíthat.

Sonline.hu

Kisorsolták a MOL Magyar Kupa 2. fordulójának párosításait. A találkozókat augusztus 23-án és 24-én rendezik meg és Somogyban is lesz miért figyelni.

A Nagyatádi FC nem kapott könnyű ellenfelet, hiszen a harmadosztályú PMFC látogat hozzájuk. A Kaposvári Rákóczi FC hazai pályán fogadja az Érdi VSE-t, mellyel az NB III. Dél-Nyugati csoportjában együtt szerepel. A BFC Siófok pedig idegenben lép pályára a Mórágyi SE otthonában.

A továbbjutókhoz a következő körben már a Fizz Liga és a Merkantil Bank Liga együttesei is csatlakoznak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu