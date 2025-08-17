augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Peches Balatonlelle, szerencsés Rákóczi – így dőlt el a rangadó

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának negyedik körében a Kaposvári Rákóczi FC látogatott az újonc Greenplan Balatonlelle SE otthonába. A vasárnap esti somogyi rangadót végül egy korai öngól döntötte el.

Klein Péter Nándor

Az újonc Greenplan Balatonlelle SE sorozatban a második somogyi rangadóján lépett pályára, ugyanis az előző körben a BFC Siófok ellen próbált pontot szerezni. Ez nem sikerült Bonnyai Márkénak, akik így a lelleiek pont és rúgott gól nélkül vágtak neki a Rákóczi FC elleni találkozónak. A kaposváriak helyzetét a sok sérülés nehezítette, ugyanis Görög Gergő, Szederkényi Ádám és Hadaró Valentin sem volt hadra fogható, így ezúttal is a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiából töltötte fel a meccskeretet a szakmai stáb.

Somogyi rangadót rendeztek az NB III.-ban
Sokan voltak kíváncsiak a somogyi rangadóra
Fotó: Lang Róbert

A Balatonlelle bátran kezdte a találkozót, az első percek alapján úgy tűnt, hogy akár meg is lepheti a Kaposvárt, de csak kisebb helyzetekig jutottak. A Rákóczi viszont az első pontrúgása után megszerezte a vezetést, miután Körmedy Kevin felszabadítás helyett a saját kapujába perdítette a labdát (0–1). Az előny birtokában a kaposváriak teljesen átadták a terültet, kontrákra rendezkedtek be, melyek helyenként ígéretesek voltak, azonban tizenhatosnál mindegyik elhalt. A lelleiek igyekeztek kihasználni mezőnyfölényüket és megszerezni szezonbeli első találatukat, de a szünetig ez nem sikerült.
A második játékrészre sem változott sokat a forgatókönyv: a Balatonlelle ment előre az egyenlítésért, amihez bő egy órányi játékot követően Orsós Tamás révén közel is álltak, de a támadó húsz méteres átlövése a felső kapufát találta telibe. A hajrába lépve még büntetőből is próbálkozhattak a lelleiek, ugyanis Kelemen Kevin harcolt ki számukra tizenegyest, viszont Körmendy Kevin lövését megfogta Horváth Fábián, a Rákóczi saját nevelésű kapusa.
Az utolsó percekben az újonc minden erejével küzdött pontszerzésért, a lelkes közönségük támogatásával, azonban ezúttal is hoppon maradtak, holott ezt nem érdemelték meg. 

Horváth Fábián megfogta Körmendy Kevin büntetőjét, járt a gratuláció Gyenes András kapusedzőtől
Fotó: Lang Róbert

Így látták a vezetőedzők a somogyi rangadót

Hegedűs Gyula: – Szomorú vagyok, mert a Kaposvár gólra váltotta az első pontrúgását, majd szinte helyzet nélkül futballozott, mi pedig tizenegyest hibáztunk, így tovább várat magára az első gól és a pontszerzés is, pedig rászolgáltunk a döntetlenre. Nem látszott, hogy óriási különbség lenne a két csapat között, de egy pici plusz hiányzott a pontszerzéshez. Nem adjuk fel, megyünk tovább, mert szeretnénk elmozdulni az utolsó helyről.
Jeney Gyula: – Rettenetesen meleg volt, ebben nehéz azt a játékot játszani, amit szoktunk, valamint rengeteg sérültünk van, így be kellett osztani az erőnket. Ezzel volt probléma, hiszen rutintalan a csapat, így nem tudták lassítani a játékot a meccs bizonyos periódusaiban. Próbálunk nagy iramban futballozni, de ez ebben a helyzetben öngyilkosság lenne, hiszen kevesen vagyunk és rengeteg a mérkőzés. Fontos volt, hogy korán megszereztük a vezetést egy szögletvariáció után, hiszen ez egy presztízsmérkőzés volt, melyet akár le is zárhattunk volna, de nem tettük, így a végén vért izzadva, szenvedve nyertünk. Ebben sokat segítettek a szurkolóink, aki végig buzdítottak minket. Öt alapemberünk hiányában, akadémista fiatalokkal tudunk győzni, ez nagyon pozitív a jövőre nézve.

NB III.: Greenplan Balatonlelle SE–Kaposvári Rákóczi FC 0–1

Fotók: Lang Róbert
  • Labdarúgó NB III. Dél-Nyugati csoport, 4. forduló

Greenplan Balatonlelle SE–Kaposvári Rákóczi FC 0–1 (0–1)

Balatonlelle, 525 néző. V.: Sveda M. (Balla L., Burján I.).
Greenplan Balatonlelle SE: Bonnyai – Hrabovszki, Sipaki, Kelemen K., Posza K. – Nyitrai, Kovács K. (Bereczki, a szünetben) – Borbély (Kovács P., a 65. percben), Körmendy, Orsós T. (Czeider, a 81. percben) – Molnár K. Vezetőedző: Hegedűs Gyula.
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Polák, Heil, Zsédely – Zoltán R. (Csonka, a 92. percben), Szabó M., A. Mazzonetto (Hampuk, az 56. percben), N. Mazzonetto, Tarcson – Mayer M., Bíró D. (Gombócz, a szünetben). Vezetőedző: Jeney Gyula.
Gólszerző: Körmendy (a 9. percben – öngól).

 

