Lovaglás

Somogyi siker a régiós díjlovas bajnokságon

A fiatal ló bajnokságot megnyerő Kaffee de Rosa és Solymosi Mónika kettőse a jövő egyik ígéretes párosának tűnik.

A Pannon Lovasakadémián megrendezett Délnyugat‑magyarországi régiós díjlovas bajnokság felnőtt kategóriájában magabiztosan lovagolt a Lovasakadémia SC versenyzője, Szuh Leila Déva Gidrán I‑17 Bormámor nyergében és meg is nyerte az aranyérmet. Második helyen végzett Molnár Krisztina Eszter és Cinderella PZ, míg a bronzérmet Fellner Katalin Filou Falco társaságában vihette haza a Magyar Imre Lovas SE színeiben. A fiatal ló bajnokság élén Solymosi Mónika és Kaffee de Rosa állt.

Eredményességük jól illeszkedik a Lovasakadémia SC régiós dominanciájába: 2024-ben ők lettek a Délnyugat‑magyarországi régió legeredményesebb egyesülete. A Pannon Lovasakadémián ezúttal is magasra emelkedtek a trófeák, és a díjlovaglás klasszikus értékei. Az elegancia, pontosság, harmonikus ló-lovas együttműködés ismét győzedelmeskedtek.

 

