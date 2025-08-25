Somogyi siker a régiós díjlovas bajnokságon

A Pannon Lovasakadémián megrendezett Délnyugat‑magyarországi régiós díjlovas bajnokság felnőtt kategóriájában magabiztosan lovagolt a Lovasakadémia SC versenyzője, Szuh Leila Déva Gidrán I‑17 Bormámor nyergében és meg is nyerte az aranyérmet. Második helyen végzett Molnár Krisztina Eszter és Cinderella PZ, míg a bronzérmet Fellner Katalin Filou Falco társaságában vihette haza a Magyar Imre Lovas SE színeiben. A fiatal ló bajnokság élén Solymosi Mónika és Kaffee de Rosa állt.

Eredményességük jól illeszkedik a Lovasakadémia SC régiós dominanciájába: 2024-ben ők lettek a Délnyugat‑magyarországi régió legeredményesebb egyesülete. A Pannon Lovasakadémián ezúttal is magasra emelkedtek a trófeák, és a díjlovaglás klasszikus értékei. Az elegancia, pontosság, harmonikus ló-lovas együttműködés ismét győzedelmeskedtek.