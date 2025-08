Ki a terepet, ki önmagát győzte le Somogybabodon

– A dagonya nagyon csúszott, úgy nézek ki, mint egy varacskos disznó, és egy csomó feladatot nem tudtam megcsinálni, de legalább beértem! – summázta a Spartan Race versenyen szerzett tapasztalatait Hódosi Noémi, aki Szegedről érkezett a versenyre, és életében először próbálta ki ezt a sportot, szerelme és barátai bíztatására.

A Spartan Race koszossá tesz, de örömet okoz

Somogybabodon, sőt Somogyban is most első alkalommal rendeztek Spartan Race versenyhétvégét. Az elmúlt években hatalmas divattá nőtte ki magát, hogy a sport iránt érdeklődők egy ilyen típusú versenyen is megmérettessék magukat. Ezen a hétvégén mindhárom versenytávon indulhattak az akadályfutás szerelmesei. A legrövidebb 5 km-es táv a Sprint elnevezést kapta, és 20 különböző akadály volt a pályán. Ide elsősorban azokat várták a szervezők, akik magukat akarták legyőzni, vagy ismerkedtek a sportággal. A 10 km-es távot Supernek nevezték el, itt már 25 akadály található minimum a pályán. Ezt a két versenyszámot már szombaton megrendezték, így vasárnapra leghosszabb, 21 km-es Beast nevű távot teljesíthették a legbátrabbak. Ezen a távon már legalább 30 akadály várta a versenyzőket, és bizony nem csak fizikailag, de mentálisan is fel kellett készülniük a táv teljesítésére. Öröm az ürömben, hogy legalább komoly szintekkel nem kellett megküzdeniük a sportolóknak a terep adottságai miatt, de azért így is kihívást jelenhetett a távok minél gyorsabb teljesítése.

Spartan Race: nem csak hobbistáknak

Akik nagyon komolyan vették magukat és a versenyzést, indulhattak az Elite, vagy Age Group elnevezésű futamokban, ahol csak az idő számított, sőt a versenyzők segítséget sem fogadhattak el egymástól az akadályok leküzdésénél. A hobbisportolóknak szánt Open futamokban a versenyzők segíthettek egymásnak egy-egy akadály leküzdésében, és bizony volt is igény erre a segítségre néhány versenyzőnél.

A Somogybabodon rendezett verseny úgynevezett Trifecta hétvége is volt. Ez annyit jelent, hogy azok, akik egy hétvége alatt mind a három távot teljesítették, egy külön Trifecta elismerést is szerezhettek. A szervezők szerint több mint 1500-an indultak a legrövidebb távon, 1200-an a 10km-es távon, és érthető módon 800-an vállalták be a kemény 21-km-es távot. Gondoltak a gyerekekre is Somogybabodon, nekik Kids elnevezésű pályákat építettek, a táv is lényegesen rövidebb volt. De természetesen az érem nekik is járt, ha teljesítették a feladatokat.