Strandröpicsaták Marcaliban: 16 páros csapott össze

Nock Rebeka és a még csak 12 éves Gulyás Natália három, Bencs Áron pedig két aranyat gyűjtött össze. A Györe Iringó, Bunovácz Léna alkotta párosnak három érem (két ezüst mellett még egy bronz), míg a Lőczi Barna, Fodor-Nagy Mihály összetételű duónak két brozérem jutott.

A marcali 10. forduló eredményei

U13 (két csapat): 1. Gulyás Natália, Bencs Áron, 2. Györe Iringó, Bunovácz Léna.

U15 (három csapat): 1. Gulyás Natália, Bencs Áron, 2. Györe Iringó, Bunovácz Léna, 3. Lőczi Barna, Fodor-Nagy Mihály.

U18 (egy csapat): 1. Gulyás Natália, Nock Rebeka.

Nők (három csapat): 1. Gulyás Natália, Nock Rebeka, 2. Illés Enikő, Pintér Zsanett, 3. Györe Iringó, Bunovácz Léna.

Hobbi kategória (hét csapat): 1. Nock Rebeka, Csatári Laura, 2. Csuz Ábel, Németh Viktor, 3. Lőczi Barna-Fodor-Nagy Mihály.

Az összetett pontversenyben az U13-ban Gulyás Natália és Bencs Áron, az U15-ben Csizmazia Ákos és Lelovics Levente, a nőknél Illés Enikő és Pintér Zsanett, a férfiaknál Fantoly Bence és Kard Máté, míg a hobbi kategóriában Fantoly Bence és Fodor László áll az élen.

A hétvégén, szombaton a 11. forduló mérkőzéseivel folytatódik a VIII. Bazsado strandröplabda-bajnokság Balatonlellén.