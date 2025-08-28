augusztus 28., csütörtök

Strandröplabda

1 órája

Remek nyarat zárt a Fino Kaposvár utánpótlása

Nagyon eredményes nyári szezont zárhatnak a Fino Kaposvár utánpótlás korosztályú játékosai. A fiatalok körében is méltán népszerű a strandröplabda, ráadásul magas szinten is űzik. Bizonyíték erre a számos viadalon elért dobogós helyezések sora.

Sonline.hu

Ezen a nyáron is aktívan töltötték az idő a kaposvári fiatalok. A Fino Kaposvár utánpótlásának jónéhány képviselője lépett pályára a strandröplabda különböző versenyein, hogy a terem mellett ezen a téren is kipróbálja magát. 

strandröplabda
A terem után a szabadban is aktívak voltak. Remek nyarat zárt a strandröplabda szezonban eredményes kaposvári utánpótlás FOTÓ: Fino Kaposvár

A strandröplabda is közel áll a kaposvári fiatalokhoz

– Idén nyáron utánpótlás-játékosaink homokon is megmutatták, hogy milyen nagy szívvel és küzdeni akarással képviselik klubunkat – adott tájékoztatást Zarka Péter. – Büszkék vagyunk minden indulónkra. A sok szép eredmény szereztek, többen dobogóra is állhattak. Németh Zalán és Kosaras Botond másodosztályú országos bajnoki címet szereztek U18-ban! Büszkeséggel tölt el minket, hogy fiataljaink ilyen sok szép eredményt értek el a nyár folyamán. Szívből gratulálunk minden játékosnak és edzőnek – a jövő Fino-sikereiért ők jelentenek garanciát. Hálás köszönet a szülőknek is, akik idejüket és energiájukat nem kímélve segítették versenyzőinket a szép eredmények elérésében.

  • A Fino Kaposvár utánpótlás játékosainak eredményei a 2025-ös nyári szezonban:

2025.05.04. – Beach Tour Tavasz U18 4*: ...2. Németh Zalán, Kosaras Botond.
2025.05.18. – Beach Tour Tavasz 7 U20 4*: ...9. Földi Hunor, Kosaras Botond.
2025.06.01. – Kispest Open U20 4*: ...5. Tóth Adrián, Patkás Márton.
2025.06.14. – Kispest Open U20 4*: ...5. Földi Hunor, Kosaras Botond.
2025.06.26. – Beach Nyár U20 3*: ...3. Tóth Adrián, Patkás Márton, ...5. Németh Zalán, Földi Hunor.
2025.06.29. – Vitál Szekszárd U22 4*: ...5. Németh Zalán, Földi Hunor.
2025.07.05. – Szabadkikötő Friends Cup U14: ...2. Németh Ábel, Patkás Miksa.
2025.07.06. – Strandröplabda UP Magyar Bajnokság Kvalifikációs torna: 5. Földi Hunor, Kosaras Botond (U20), 5. Tóth Adrián, Patkás Márton (U20), 5. Németh Zalán, Varga Dávid (U16), ...9. Németh Ábel, Patkás Miksa (U16).
2025.07.12. – Lupa Beach: ...4. Földi Hunor, Kosaras Botond (U20), ...9. Kosaras Bence, Patkás Márton (U20). ...2. Németh Zalán Varga Dávid (U16). ...5. Németh Ábel, Patkás Miksa (U16).
2025.07.18. – Strandröplabda UP OB U20 II. osztály döntő: ...2. Földi Hunor, Kosaras Botond, ...6. Kosaras Bence, Patkás Márton.
2025.07.19. – Siófok Beach Cup U22 4*: ...5. Tóth Adrián, Patkás Márton.
2025.07.19. – Strandröplabda UP OB U16 I. osztály döntő: ...15. Németh Zalán, Varga Dávid.
2025.07.20. – Strandröplabda UP OB U16 II. osztály döntő: ...3. Németh Ábel, Patkás Miksa.
2025.07.26. – Strandröplabda UP Magyar Bajnokság Kvalifikáció U14: ...4. Németh Ábel, Patkás Miksa.
2025.08.01. – Strandröplabda UP OB U22 II. osztály döntő: ...2. Földi Hunor, Kosaras Botond, ...4. Tóth Adrián, Patkás Márton, 5. Németh Zalán, Turbék Patrik.
2025.08.02. – Szabadkikötő Friends Cup U14: ... 3. Németh Ábel, Patkás Miksa.
2025.08.03. – Strandröplabda UP OB U18 II. osztály döntő: 1. Németh Zalán, Kosaras Botond.
2025.08.08. – Strandröplabda UP OB U14 I. osztály döntő: ...4. Németh Ábel, Patkás Miksa.
 

 

