Röplabda

2 órája

Óriási röplabda-siker részese volt Szabó Dávid

Címkék#röplabda#Szabó Dávid#Zsiráf#másodedző

A KHG KNRC tavaly nyáron érkezett másodedzője, a játékosként klubvilágbajnoki bronzérmes és CEV Kupa-győztes „Zsiráf” becenévre hallgató Szabó Dávid is részese volt a magyar női röplabda-válogatott sikereinek.

Fenyő Gábor

– Belgiumban simán kikapott 3–0-ra a magyar női röplabda-válogatott, négy nappal később viszont Nyíregyházán magabiztosan verték Dániát, s így zsinórban hatodszor is bejutott az azeri, cseh, svéd és török közös rendezésű jövő évi Európa-bajnokság döntőjébe.
– A belgák jóval előrébb járnak nálunk, ők más kategóriába tartoznak – mondta a 35 éves Szabó Dávid, a KHG KNRC egyik edzője, egyben a magyar női röplabda-válogatott másodedzője, ahol az olasz Alessandro Chiappini szövetségi kapitány munkáját segíti. – A dánokat mindenképpen le kellett győznünk Nyíregyházán, hogy ott legyünk az Eb-döntőben. Nem is volt semmi probléma; a játékosok annyira fel voltak spanolva, mintha csak vért ittak volna.

Vincent Lacombe és Szabó Dávid
Szabó Dávid (jobbra) Kaposváron Vincent Lacombe vezetőedző munkáját segíti 
Fotó: MW

– Sokáig tartott az ünneplés?
– A meccs után volt egy közös vacsora. Voltak, akik még ott maradtak, de nekem haza kellett indulnom, mert másnap délelőtt már megkezdte a nyári felkészülést a KHG KNRC társulata.
– Akkor nem sokat aludhatott.
– Úgy kb. három órát.
– Mennyit tudott pihenni a nyáron?
– Az Arany Európa Liga után – ahol az ukránok mögött másodikak voltunk – kaptunk 12 napot, de ebből négyet Egerben töltöttem, mivel államvizsgáztam. A maradék egy hétre elutaztunk a családommal Horvátországba.
– Az új 2025/2026-os szezonban mit várhatunk a KHG KNRC együttesétől?
– A bajnoki címvédő és kupagyőztes Bp. Vasas Óbuda némileg meggyengült, lévén a két meghatározó külföldi légiósuk, a nehézbombázó Tayler Denise Bannister és Fatoumatta Syllah távozott. Viszont a többi nagy riválisaink – az MBH-Békéscsaba, a Fatum-Nyíregyháza és a Bp. Újpesti TE – erősítettek. Ettől függetlenül nagyon bízom abban, hogy idén is ott leszünk a top négyben. Ami pedig a Magyar Kupát illeti, előbb várjuk meg a sorsolást.

Szabó Dávid a KNRC másodedzője
Szabó Dávid szerint a következő idényben is topcsapat lesz a KNRC
Fotó: Muzslay Péter

A Vegyésszel kilencszer állhatott a dobogón Szabó Dávid

  • Magyar sikerek: A Vegyész RC Kazincbarcika színeiben a bajnokságban háromszoros aranyérmes (2005/2006, 2017/2018 és 2018/2019), kétszeres ezüstérmes (2006/2007 és 2015/2016). A Magyar Kupában kétszeres győztes (2005 és 2018), egyszeres ezüstérmes (2022) és ugyancsak egyszeres bronzérmes (2019).
  • Külföldi sikerek: A CEV Kupát elhódította 2011-ben az olasz Sisley Belluno Trevisóval, olasz szuperkupát nyert 2013-ben a Diatec Trentinóval, ugyanebben az évben a klubcsapatok világbajnokságán bronzérmes volt. Az OK Salonit Anhovo csapatával 2010-ben a szlovén bajnokságban másodikak voltak, az osztrák Tirol Innsbruck együttesével pedig 2013-ban a MEVZA-ban szereztek bronzérmet.

Játszott még külföldön az egyaránt olasz Mantovában (2007/2008) és a Marmi Lanza Veronában (2008/2009), a dél-koreai Seoul Asan Woori Card Hansaeben (2014/2015), a török Konya BBSK-ban (2016/2017), a román ACS Municipal Zalauban (2019/2020 – első félév), a szlovén Novi Pazarban (2019/2020 – második félév) és a francia Shedirpharma Sorrentóban (2024).
Kereken 30 alkalommal szerepelt a nagy válogatottban és 33-szor volt utánpótlás-válogatott.
A 2020/2021-es szezonban a Vegyész RC Kazincbarcika másodedzője volt. Tavaly óta dolgozik a KHG KNRC szakmai vezetésében.

 

