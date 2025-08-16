Óriási röplabda-siker részese volt Szabó Dávid

– Belgiumban simán kikapott 3–0-ra a magyar női röplabda-válogatott, négy nappal később viszont Nyíregyházán magabiztosan verték Dániát, s így zsinórban hatodszor is bejutott az azeri, cseh, svéd és török közös rendezésű jövő évi Európa-bajnokság döntőjébe.

– A belgák jóval előrébb járnak nálunk, ők más kategóriába tartoznak – mondta a 35 éves Szabó Dávid, a KHG KNRC egyik edzője, egyben a magyar női röplabda-válogatott másodedzője, ahol az olasz Alessandro Chiappini szövetségi kapitány munkáját segíti. – A dánokat mindenképpen le kellett győznünk Nyíregyházán, hogy ott legyünk az Eb-döntőben. Nem is volt semmi probléma; a játékosok annyira fel voltak spanolva, mintha csak vért ittak volna.

Szabó Dávid (jobbra) Kaposváron Vincent Lacombe vezetőedző munkáját segíti

Fotó: MW

– Sokáig tartott az ünneplés?

– A meccs után volt egy közös vacsora. Voltak, akik még ott maradtak, de nekem haza kellett indulnom, mert másnap délelőtt már megkezdte a nyári felkészülést a KHG KNRC társulata.

– Akkor nem sokat aludhatott.

– Úgy kb. három órát.

– Mennyit tudott pihenni a nyáron?

– Az Arany Európa Liga után – ahol az ukránok mögött másodikak voltunk – kaptunk 12 napot, de ebből négyet Egerben töltöttem, mivel államvizsgáztam. A maradék egy hétre elutaztunk a családommal Horvátországba.

– Az új 2025/2026-os szezonban mit várhatunk a KHG KNRC együttesétől?

– A bajnoki címvédő és kupagyőztes Bp. Vasas Óbuda némileg meggyengült, lévén a két meghatározó külföldi légiósuk, a nehézbombázó Tayler Denise Bannister és Fatoumatta Syllah távozott. Viszont a többi nagy riválisaink – az MBH-Békéscsaba, a Fatum-Nyíregyháza és a Bp. Újpesti TE – erősítettek. Ettől függetlenül nagyon bízom abban, hogy idén is ott leszünk a top négyben. Ami pedig a Magyar Kupát illeti, előbb várjuk meg a sorsolást.

Szabó Dávid szerint a következő idényben is topcsapat lesz a KNRC

Fotó: Muzslay Péter

A Vegyésszel kilencszer állhatott a dobogón Szabó Dávid

Magyar sikerek: A Vegyész RC Kazincbarcika színeiben a bajnokságban háromszoros aranyérmes (2005/2006, 2017/2018 és 2018/2019), kétszeres ezüstérmes (2006/2007 és 2015/2016). A Magyar Kupában kétszeres győztes (2005 és 2018), egyszeres ezüstérmes (2022) és ugyancsak egyszeres bronzérmes (2019).

A Vegyész RC Kazincbarcika színeiben a bajnokságban háromszoros aranyérmes (2005/2006, 2017/2018 és 2018/2019), kétszeres ezüstérmes (2006/2007 és 2015/2016). A Magyar Kupában kétszeres győztes (2005 és 2018), egyszeres ezüstérmes (2022) és ugyancsak egyszeres bronzérmes (2019). Külföldi sikerek: A CEV Kupát elhódította 2011-ben az olasz Sisley Belluno Trevisóval, olasz szuperkupát nyert 2013-ben a Diatec Trentinó val, ugyanebben az évben a klubcsapatok világbajnokságán bronzérmes volt. Az OK Salonit Anhovo csapatával 2010-ben a szlovén bajnokságban másodikak voltak, az osztrák Tirol Innsbruck együttesével pedig 2013-ban a MEVZA-ban szereztek bronzérmet.

Játszott még külföldön az egyaránt olasz Mantovában (2007/2008) és a Marmi Lanza Veronában (2008/2009), a dél-koreai Seoul Asan Woori Card Hansaeben (2014/2015), a török Konya BBSK-ban (2016/2017), a román ACS Municipal Zalauban (2019/2020 – első félév), a szlovén Novi Pazarban (2019/2020 – második félév) és a francia Shedirpharma Sorrentóban (2024).

Kereken 30 alkalommal szerepelt a nagy válogatottban és 33-szor volt utánpótlás-válogatott.

A 2020/2021-es szezonban a Vegyész RC Kazincbarcika másodedzője volt. Tavaly óta dolgozik a KHG KNRC szakmai vezetésében.