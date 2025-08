Tizenkét év után visszatér a a Fino Kaposvárba a szélső ütő

A 198 centiméter magas szélső ütő azóta több magyar és nemzetközi csapatban is megfordult: Kecskeméten aranyat nyert, Belgiumban és Romániában is röplabdázott, majd a Pénzügyőrrel újabb bajnoki címet szerzett 2022-ben. Legutóbb ismét Romániában, Nagybányán szerepelt, ahol a friss kaposvári igazolással, Franco Medinával is csapattársként küzdött.

A 42-szeres válogatott, négyszeres bajnok és ötszörös kupagyőztes Dávid jól ismert arcokkal találkozik majd. Magyar Bálinttal és Bruno Felicianóval is játszott korábban.

– Szeretném kihozni magamból a maximumot, csapat szinten pedig egy tökéletes szezont lehozni – mondta Dávid Csanád a klub hivatalos közösségi oldalán.