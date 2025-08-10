Somogyi versenyzőnek is drukkolhatunk a világjátékokon

Lisszabonból három arany- és négy ezüstéremmel tért haza Rákhely Zsolt, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének úszója. A kaposvári születésű, jelenleg Siófokon élő csontvelő transzplantált sportoló most új kihívások elé néz, hiszen a németországi világjátékokon áll rajtkőre.

Németországban áll rajtkőre a csontvelő transzplantált somogyi sportoló. Forrás: Rákhely Zsolt facebook

A somogyi sportoló korábban a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán ért el a kiemelkedő eredményt, majd alig néhány héttel később a szegedi nyílt vízi úszáson is győzött 3000 méteren, korosztályában.

A rendőr alezredesként dolgozó Zsolt több mint 32 éve szolgál, és csontvelő-transzplantáltként él a Non-Hodgkin limfóma legyőzése óta. Betegsége és a cukorbetegség sem állította meg abban, hogy a sportban újra és újra bizonyítson.

A következő cél a hamarosan Drezdában megrendezendő Szervátültetettek Világjátéka, ahol a világ legjobbjai mérik össze erejüket. Facebook oldalán osztotta meg, hogy a versenyzők között ő is ünnepélyes keretek között letette esküt. Mint írta, innentől csak a versenyre és a minél jobb eredmény elérésére koncentrál. – Csapattársaimmal a múltban már egyszer magunk mögött tudtuk ezt a küzdelmet, a felkészülés során pedig ismét megmutattuk, hogy küzdeni kell és érdemes is, vélekedett Rákhely Zsolt. Köszönet mindenkinek a segítségért, mert a szervátültetés életet ment, tette hozzá a somogyi sportoló.

Az idei a sorban a 25-ik Szervátültetettek Világjátéka lesz, amelynek a német nagyváros, Drezda ad otthont augusztus 17. és 24. között. A viadalon 51 ország szervátültetett sportolói mérik össze tudásukat 17 különböző sportágban.