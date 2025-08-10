1 órája
Somogyi versenyzőnek is drukkolhatunk a világjátékokon
Drezádban rendezik meg a Szervátültetettek Világjátékát, ahol somogyi versenyzőnek is szurkolhatunk. A csontvelő transzplantált Rákhely Zsolt, kaposvári születésű, Siófokon élő több mint 32 éve szolgáló rendőr alezredes is kvalifikálta magát a viadalra.
Lisszabonból három arany- és négy ezüstéremmel tért haza Rákhely Zsolt, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének úszója. A kaposvári születésű, jelenleg Siófokon élő csontvelő transzplantált sportoló most új kihívások elé néz, hiszen a németországi világjátékokon áll rajtkőre.
A somogyi sportoló korábban a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán ért el a kiemelkedő eredményt, majd alig néhány héttel később a szegedi nyílt vízi úszáson is győzött 3000 méteren, korosztályában.
A rendőr alezredesként dolgozó Zsolt több mint 32 éve szolgál, és csontvelő-transzplantáltként él a Non-Hodgkin limfóma legyőzése óta. Betegsége és a cukorbetegség sem állította meg abban, hogy a sportban újra és újra bizonyítson.
A következő cél a hamarosan Drezdában megrendezendő Szervátültetettek Világjátéka, ahol a világ legjobbjai mérik össze erejüket. Facebook oldalán osztotta meg, hogy a versenyzők között ő is ünnepélyes keretek között letette esküt. Mint írta, innentől csak a versenyre és a minél jobb eredmény elérésére koncentrál. – Csapattársaimmal a múltban már egyszer magunk mögött tudtuk ezt a küzdelmet, a felkészülés során pedig ismét megmutattuk, hogy küzdeni kell és érdemes is, vélekedett Rákhely Zsolt. Köszönet mindenkinek a segítségért, mert a szervátültetés életet ment, tette hozzá a somogyi sportoló.
Az idei a sorban a 25-ik Szervátültetettek Világjátéka lesz, amelynek a német nagyváros, Drezda ad otthont augusztus 17. és 24. között. A viadalon 51 ország szervátültetett sportolói mérik össze tudásukat 17 különböző sportágban.