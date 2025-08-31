augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Helyi sport

2 órája

A nyolc csapat közül öt nem tudta bevenni az ellen kapuját

Címkék#Kiskorpád#Somogyvár#Balatonszárszó#Nágocs

A vármegye kettő második fordulójában kevés gólnak örülhettek a szurkolók, viszont a kiállításokból nem volt hiány. A vármegye kettő vasárnapi játéknapján négy piros lap is villant.

Gólszegény volt a vármegye kettő vasárnapi játéknapja. A Böhönye–Balatonszemes és a Nágocs–Buzsák találkozón nem láthattak gólt a nézők. A Somogyvár sima 3–0-ra verte az újonc Osztopánt, míg a Kiskorpád a szintén az újonc Balatonszárszón – pontosabban Szemesen – nyert 2–1 arányban.
A teljes képhez tartozik, hogy a négy bajnokin négy kiállítás (is) volt. A bajnoki címvédő házigazda Böhönye kilenc emberrel volt kénytelen befejezni a találkozót, s a Somogyvár–Osztopán mérkőzésen is mindkét csapatból egy játékos idő előtt indulhatott zuhanyozni.

A vármegye kettő második fordulójában két meccs gól nélkül zárult, miközben négy játékos is piros lapot kapott.
A második forduló vasárnapi eredményei a vármegye kettőben

Somogyvár–Osztopán 3–0 (1–0)

Somogyvár. Vezette: Horváth G.

Somogyvár: Zarka Á. – Virágh L. (Németh A. a 83. percben), Orsós G., Piukovics K. (Varga L. a 87. percben), Piukovics M., Bogdán Z., Lakatos R., Makai M. (Horváth D. a 70. percben),  Cser D. (Kontra Á. a 62. percben), Gelencsér M., Horváth M. Edző: Korcsmár István.

Osztopán: Németh K. – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs, Albert B. (Károlyi Zs. a 83. percben), Puha J. (Besenyei P. a szünetben), Balassa B. (Vajda B. a 75. percben), Harangozó R. (Hetesi Z. a 65. percben), Pacsai B., Kesztyűs D. (Gyenes Á. a 88. percben), Szabó R. (Szabó S. a szünetben).

Gólszerzők: Virágh L. (a 44. percben), Horváth D. 2 (a 77. percben és a 90+2. percben).

Kiállítva: Farkas T. (Osztopán – a kispadról) a 62. percben, Lakatos R. (Somogyvár) a 75. percben.

 

Böhönye–Balatonszemes 0–0

Böhönye. Vezette: Gyurka B.

Böhönye: Budai R. – Kovács K., Garai Balázs (Sámóczi A. a 2. percben), Szabó P. (Prokli G. a 89. percben), Farkas T., Farkas Cs., Kiss B.(Huszka F. a 74. percben), Márton Roland, Márton Rajmund (Kovács I. az 54. percben), Gőbölös B., Garai Bence. Edző: Pintér József.

Balatonszemes: Závec A. – Rózsa B., Richter M. (Szarka L. az 59. percben), Andermann M., Galgóczi K. (Mihályi B. a 86. percben), Böröczky B., Fenyvesi M., Bolla P., Molnár L. (Grübl L. a szünetben), Csuha G., Grübl Z. (Czinkóczi B. a 90+2. percben). Játékosedző: Böröczky Bánk.

Kiállítva:  Gőbölös B. (Böhönye) a 32. percben, Farkas Cs. (Böhönye) a 88. percben.

 

Nágocs–Buzsák 0–0

Nágocs. Vezette: Horváth Á.

Nágocs: Bíró D. – Illés J., Nádori M., Fonyódi B., Nagy L. (Bőhm B. a szünetben), Balogh L., Krebsz M., Herczeg K., Szuhi B., Szőke E., Barczi A. Edző: Fonyódi Tibor.

Buzsák: Izsák A. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs., Proity R., Borsi L. (Jóna Z. a 72. percben), Szabó D., Buzsáki Á. (Hosszú B. a 67. percben), Ujváry E., Szekeres G., Fenyár J. Játékosedző: Zakariás Tamás.

 

Balatonszárszó–Kiskorpád 1–2 (1–0)

Balatonszemes. Vezette: dr. Hegedüs I.

Balatonszárszó: Mihályi G. – Kovács N., Nagy J., Takács D. (Varga B. a 63. percben), Károlyi M. (Salamon T. a szünetben), Fenyár R. (Huszár Á. a 74. percben), Óvári A., Kovács D. (Balassa M. a 85. percben), Mócsán T. (Szűcs M. az 57. percben), Bacskai G., Kurdi D.

Kiskorpád: Ivusza B. – Blinczki Á., Horváth M. (Nagy K. a 65. percben), Lukovics A., Erdei F. (Nagy I. a 88. percben), Hortobágyi B. (Büki B. a 90. percben), Ivusza P., Burda D., Sznopek B., Kovács L. (Gyenesei Z. a 71. percben), Vincze M. (Horváth R. a 65. percben). Edző: Récsei János.

Gólszerzők: Mócsán T. (a 14. percben), illetve Hortobágyi B. 2 (az 52. percben és a 85. percben).

 

Öreglak–Balatonföldvár 3–0 – játék nélkül

 

  • A góllövőlista állása: 1–2. (holtversenyben) Torjai Miklós (Zamárdi) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 3 gól; 3–4. (holtversenyben) Farkas Tamás (Böhönye) és Horváth Dániel Richárd (Somogyvár) 2 gól. 22-an találtak egyszer a kapuba.
