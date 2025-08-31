A nyolc csapat közül öt nem tudta bevenni az ellen kapuját

Gólszegény volt a vármegye kettő vasárnapi játéknapja. A Böhönye–Balatonszemes és a Nágocs–Buzsák találkozón nem láthattak gólt a nézők. A Somogyvár sima 3–0-ra verte az újonc Osztopánt, míg a Kiskorpád a szintén az újonc Balatonszárszón – pontosabban Szemesen – nyert 2–1 arányban.

A teljes képhez tartozik, hogy a négy bajnokin négy kiállítás (is) volt. A bajnoki címvédő házigazda Böhönye kilenc emberrel volt kénytelen befejezni a találkozót, s a Somogyvár–Osztopán mérkőzésen is mindkét csapatból egy játékos idő előtt indulhatott zuhanyozni.

A vármegye kettő második fordulójában két meccs gól nélkül zárult, miközben négy játékos is piros lapot kapott.

A második forduló vasárnapi eredményei a vármegye kettőben

Somogyvár–Osztopán 3–0 (1–0)

Somogyvár. Vezette: Horváth G.

Somogyvár: Zarka Á. – Virágh L. (Németh A. a 83. percben), Orsós G., Piukovics K. (Varga L. a 87. percben), Piukovics M., Bogdán Z., Lakatos R., Makai M. (Horváth D. a 70. percben), Cser D. (Kontra Á. a 62. percben), Gelencsér M., Horváth M. Edző: Korcsmár István.

Osztopán: Németh K. – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs, Albert B. (Károlyi Zs. a 83. percben), Puha J. (Besenyei P. a szünetben), Balassa B. (Vajda B. a 75. percben), Harangozó R. (Hetesi Z. a 65. percben), Pacsai B., Kesztyűs D. (Gyenes Á. a 88. percben), Szabó R. (Szabó S. a szünetben).

Gólszerzők: Virágh L. (a 44. percben), Horváth D. 2 (a 77. percben és a 90+2. percben).

Kiállítva: Farkas T. (Osztopán – a kispadról) a 62. percben, Lakatos R. (Somogyvár) a 75. percben.

Böhönye–Balatonszemes 0–0

Böhönye. Vezette: Gyurka B.

Böhönye: Budai R. – Kovács K., Garai Balázs (Sámóczi A. a 2. percben), Szabó P. (Prokli G. a 89. percben), Farkas T., Farkas Cs., Kiss B.(Huszka F. a 74. percben), Márton Roland, Márton Rajmund (Kovács I. az 54. percben), Gőbölös B., Garai Bence. Edző: Pintér József.

Balatonszemes: Závec A. – Rózsa B., Richter M. (Szarka L. az 59. percben), Andermann M., Galgóczi K. (Mihályi B. a 86. percben), Böröczky B., Fenyvesi M., Bolla P., Molnár L. (Grübl L. a szünetben), Csuha G., Grübl Z. (Czinkóczi B. a 90+2. percben). Játékosedző: Böröczky Bánk.