Lenullázta a Siófokot a Rákóczi a vármegyei rangadón

A Kaposvári Rákóczi FC egy hosszabbításba és tizenegyespárbajba torkolló kupakudarc, míg a BFC Siófok egy fölényes mórágyi siker után várta a vármegyei rangadót. Bár a bajnoki tabellán elfoglalt helyezések alapján egyértelműen a hazaiak tűntek esélyesebbnek, hiszen több mint kétszer annyi pontot gyűjtöttek négy forduló alatt, de ez egy ilyen presztízsmeccsen egyáltalán nem mérvadó.

Kupaforduló után került sor a vármegyei rangadóra

Fotó: Lang Róbert

A vármegyei rangadó kaposvári helyzetekkel indult, a hazaiak szerették volna gyorsan megmutatni, hogy ki az úr a házban, s viszonylag gyorsan, tíz perc leforgása alatt megszerezték a vezetést: Szabó Milán szabadrúgása után Zsédely Bence közelről fejelt a hálóba (1–0). A folytatásban Mayer Milán lövése után kellett nagyot nyújtóznia a bal felső irányába Hutvágner Gergelynek, de ezt követően egy picit leült a meccs, így a kaposvári szurkolók az ellenfél (szerény létszámú) tábor humoros zrikálásba kezdtek, felhangzott a Siófok üdülőfalu, illetve a „ki nem ugrál lángossütő” rigmus is, amire, az előző kaposvári találkozóval ellentétben nem érkezett válasz. Igaz, erre volt magyarázata a balatoniaknak, a „Szerda, 17:30 Köszi, MLSZ” molinóval. Jegyezzük meg, teljesen igazuk van, hiszen egy hétvégi időpontban biztosan többen érkeztek volna a lelátóra, de hát akkor Magyar Kupa volt…

Megduplázta előnyét a Rákóczi a vármegyei rangadón

A félidő derekán Tarcson Ákos kezdett nagyszerű szólóba a bal szélen. Több védőn is áthámozta magát, eljutott lövéséig is, azonban a bal alsóba tartó labdát Hutvágner Gergelynek sikerült kiütni, bár pont Mayer Milán elé, aki két méterről nem hibázta el a ziccert (2–0). A szünetig a BFC Siófok meddő mezőnyfölényben futballozott, de Mészáros József csapata ebből csak kisebb lehetőségekig jutott, melyek nem okoztak gondot Horváth Fábiánnak.

A szünetben a Rákóczinál volt az előny a vármegyei rangadón

Fotó: Lang Róbert

A fordulást követően sem változott a meccs képe, a siófokiak becsülettel próbálkoztak, de veszély nélkül, míg a Rákóczi kontrákra rendezkedett be, amiben legalább helyenként volt némi veszély, így nem vált unalmassá a Rákóczi-Siófok rangadó. A 65. percben Mészáros József hármas cserével próbált lendültet vinni csapatába, amely ezt követően harapósabb lett, azonban ez sem hozta meg az áttörést, így a hazaiak magabiztosan nyerték meg a Rákóczi-Siófok rangadót.