4 órája
Lenullázta a Siófokot a Rákóczi a vármegyei rangadón
A BFC Siófokot fogadta a Kaposvári Rákóczi FC a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának ötödik játéknapján. A vármegyei rangadó Zsédely Bence és Mayer Milán góljával nyerte a zöld-fehérek.
A Kaposvári Rákóczi FC egy hosszabbításba és tizenegyespárbajba torkolló kupakudarc, míg a BFC Siófok egy fölényes mórágyi siker után várta a vármegyei rangadót. Bár a bajnoki tabellán elfoglalt helyezések alapján egyértelműen a hazaiak tűntek esélyesebbnek, hiszen több mint kétszer annyi pontot gyűjtöttek négy forduló alatt, de ez egy ilyen presztízsmeccsen egyáltalán nem mérvadó.
A vármegyei rangadó kaposvári helyzetekkel indult, a hazaiak szerették volna gyorsan megmutatni, hogy ki az úr a házban, s viszonylag gyorsan, tíz perc leforgása alatt megszerezték a vezetést: Szabó Milán szabadrúgása után Zsédely Bence közelről fejelt a hálóba (1–0). A folytatásban Mayer Milán lövése után kellett nagyot nyújtóznia a bal felső irányába Hutvágner Gergelynek, de ezt követően egy picit leült a meccs, így a kaposvári szurkolók az ellenfél (szerény létszámú) tábor humoros zrikálásba kezdtek, felhangzott a Siófok üdülőfalu, illetve a „ki nem ugrál lángossütő” rigmus is, amire, az előző kaposvári találkozóval ellentétben nem érkezett válasz. Igaz, erre volt magyarázata a balatoniaknak, a „Szerda, 17:30 Köszi, MLSZ” molinóval. Jegyezzük meg, teljesen igazuk van, hiszen egy hétvégi időpontban biztosan többen érkeztek volna a lelátóra, de hát akkor Magyar Kupa volt…
Megduplázta előnyét a Rákóczi a vármegyei rangadón
A félidő derekán Tarcson Ákos kezdett nagyszerű szólóba a bal szélen. Több védőn is áthámozta magát, eljutott lövéséig is, azonban a bal alsóba tartó labdát Hutvágner Gergelynek sikerült kiütni, bár pont Mayer Milán elé, aki két méterről nem hibázta el a ziccert (2–0). A szünetig a BFC Siófok meddő mezőnyfölényben futballozott, de Mészáros József csapata ebből csak kisebb lehetőségekig jutott, melyek nem okoztak gondot Horváth Fábiánnak.
A fordulást követően sem változott a meccs képe, a siófokiak becsülettel próbálkoztak, de veszély nélkül, míg a Rákóczi kontrákra rendezkedett be, amiben legalább helyenként volt némi veszély, így nem vált unalmassá a Rákóczi-Siófok rangadó. A 65. percben Mészáros József hármas cserével próbált lendültet vinni csapatába, amely ezt követően harapósabb lett, azonban ez sem hozta meg az áttörést, így a hazaiak magabiztosan nyerték meg a Rákóczi-Siófok rangadót.
Mestermérleg
- Jeney Gyula: – A csapat nagyon jól kezdte a mérkőzést, remekül álltak bele a párharcokba a játékosok és jól is jöttek ki belőle. A gólok után, mivel a csapatnak sűrű a menetrendje és sok a sérült, így más játékot kértem, túlélő üzemmódba kapcsoltunk. A meccs elején felpörgettük a játékot voltak jó perceink, majd a szívünk és a lelkünk vitt minket előre minket akkor, amikor az ellenfél birtokolta többet a labdát.
- Mészáros József: – A mérkőzés első harmadában jobban játszott a hazai csapat és ezzel el is döntötte a mérkőzést. Nálunk ebben a periódusban rengeteg gyenge teljesítmény volt, főleg védekezésben. A második harmad egál volt, majd a hatvanadik percben az ellenfél elkészült az erejével, fölénybe kerültünk, azonban nem tudunk helyzetet kialakítani. Gyenge volt a támadójátékunk, így nehéz meccset nyerni.
NB III.: Kaposvári Rákóczi FC–BFC SiófokFotók: Lang Róbert
NB III. Dél-Nyugati csoport, 5. forduló
Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok 2–0 (2–0)
Kaposvár, Rákóczi Stadion, 850 néző. V.: Jakab Á. (Ring K., Kovács L.).
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Polák, Heil, Zsédely – Zoltán R., Szabó M., A. Mazzonetto, N. Mazzonetto (Bíró D., a 89. percben), Tarcson (Csonka, a 87. percben) – Mayer M., Hampuk (Gombócz, a 77. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.
BFC Siófok: Hutvágner – Németh B. (Herman, a 65. percben), Rácz (Németh J., a 65. percben), Polényi, Horváth G., Papp M. – Gruber Á., Horváth A., Pintér B. (Mervó, a 80. percben), Fiáth – Szenczi (Toghia a 65. percben). Vezetőedző: Mészáros József.
Gólszerzők: Zsédely (a 10. percben), Mayer M. (a 22. percben).
Sárga lap: Tarcson (a 66. percben), A. Mazzonetto (a 83. percben), illetve Gruber Á. (a 86. percben), Herman (a 92. percben).