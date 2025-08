Héder Benedek a világ legjobbjai közt

Akcióban Fotó: Volker Corell

Az utolsó napon a versenyzők az egész verseny leggyengébb szelével – 4-6 csomó és 0,3 méteres hullámok – szembesültek, amikor a fiúk aranyflottája megkezdte versenyét. A szél azonban túlzottan is labilis volt, ezért a futamot félbe kellett szakítani és jött a halasztás. Némi várakozás és pályarendezés után megérkezett a stabilabbnak tűnő 6-8 csomó erejű szél 0,3–0,6 méteres hullámokkal, így újraindíthatták a fiúk aznapi első futamát. A délután folyamán a szél élénkült, 10-12 csomósra erősödött, a hullámok pedig 0,6-0,9 méteresek lettek, így a zárófutamra javultak is a körülmények. Az utolsó napra is jutottak szép magyar futameredmények: Héder 57. és 8., Bite 12. és 20., míg Lackó 13. és 10. helyezéseket gyűjtött be.

A fiúk versenyét az olasz Alessandro Cirinei nyerte, ami tovább erősíti az amúgy is kiemelkedő idei évét, miután megnyerte a 2025-ös ILCA 6 férfi világbajnokságot Kielben. Cirinei győzelmének alapja a selejtező sorozat volt, ahol 14., 1., 4., 1., 1. és 3 helyeket szerzett, ami erős pontelőnyt biztosított számára a döntőben.

A hölgyek is bemutatták tudásukat a vb-n Fotó: Simone Staff

A lányok versenyét a görög Hermione Ghicas, a 2025-ös ILCA 6 ifjúsági Európa-bajnok nyerte. A fiatal görög vitorlázó a héten Los Angelesben kiemelkedő teljesítményt nyújtott: a 12 futamból hármat nyert, négyben második lett, és csak egy 13,6 pontos eredmény lett a kiesője számított ki legrosszabbnak. A második helyet az ukrán Alina Shapovalova, a 2024-es ILCA 6 ifjúsági Európa-bajnok szerezte meg, aki szintén látványos teljesítményt nyújtott, mindössze 16 ponttal lemaradva a győztestől. Feline Van Ede (NED), a 2024-es ILCA 4 ifjúsági világbajnokság ezüstérmese szerezte meg a harmadik helyet – többek között azzal, hogy a második naptól a negyedik napig vezette a mezőnyt.

A magyarok végeredményei:

Lányok (81 induló): ...26. Lackó Sára 199,6 pont

Fiúk (144 induló): ...9. Héder Benedek (152 pont), ...51. Bite Pál (346 pont).