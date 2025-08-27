Vízitúrával emlékeztek Horváth Lajosra

Horváth Lajos Csurgón kezdett tanítani, majd Nagyatádon sportreferensként szervezte a város sportéletét. Az emléktúrán barcsi, csurgói, kaposvári, keszthelyi, molnári, nagyatádi, pécsi, szigetszentmiklósi, veszprémi barátai emlékeztek Horváth Lajosra, a sportvezetőre, a vízitúra szervezőre, a barátra.

Horváth Lajos kiemelkedő alakja volt a somogyi sportéletnek. Emlékére vízitúra alkalmával is emlékeztek rá egykori sporttársai FOTÓ: Horváth Gábor

Vízitúra idézte fel az egykori somogyi sportvezető, sportszervező emlékét

– Sportesemények mellett felejthetetlen vízi vetélkedőket szervezett hosszú éveken keresztül a testvérváros San Vito olasz csapat részvételével – tájékoztatott Horváth Lajosra emlékezve Horváth Gábor barcsi sportreferens. – A Sport Államtitkárságon már az egész országra kiterjedő sporthálózat létrehozását segítette 135 Kistérségi Társulás bekapcsolásával. A legkisebbektől a legidősebb korosztályig szerveztek szabadidős sportprogramokat az életmód javítása érdekében. Utolsó munkahelyén a NAV dolgozóinak szervezett magas színvonalú sportnapokat több éven keresztül. Kiemelkedő munkája mellet gondoskodott három gyermekéről, Andrásról, Blankáról és Péterről. Péter korai halála (2021) nagyon megviselte, ami nem segítette az időközben – 2014-ben – kezdődő betegség gyógyulását.

Horváth Lajos a 2010-es évektől vízitúrákat szervezett a NAV dolgozóinak évente többször is. Fiával, Péterrel együtt nyugdíjas éveire is ezt tervezte, amelyhez kenukat is vásárolt. Ezért is volt különösen nagy tragédia Péter halála.

– Szent Mihály-hegy gyermekkori emlékeinek a színtere volt, ezért is kötődött oly nagyon hozzá – folytatta Horváth Gábor. – Gyakran látogatott az Ibolya Vendéglőbe, ahol szeretettel fogadták mindig, csakúgy, mint Barcson jómagam is, vagy Csurgón Madarász János barátja. Szabóné Bársony Kata munkahelyi és vízitúra szervezéshez nyújtott sok segítséget Rózsás Viktóriával együtt. A vízitúrák résztvevőinek szűkebb állandó csoportja – Attila, Ferenc, Gábor, Judit, Kata, Viktória, Zsolt hosszú éveken keresztül a biztonságot jelentette számára a túrák ideje alatt. Az általa szervezett vízitúrák résztvevői is nagyon közel kerültek a szívéhez. Sajnos, a betegsége – amit nagy-nagy türelemmel viselt – egyre jobban elhatalmasodott a testén. Az utolsó időszakban is teljesen racionálisan gondolkodott, döntéseket hozott, mint mindig.

Sporttársai Őrtilosban, a kikötőben egy emlékkövet helyeztek el engedéllyel Horváth Lajos emlékére, Somogy Vármegye egyik legfelkészültebb sportvezetője előtt tisztelegve.