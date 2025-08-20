augusztus 20., szerda

Kosárlabda

36 perce

Pontatlan játék, rengeteg hiba – vereség lett a kumanovói vendégszereplés vége

Címkék#MAGYARORSZÁG#kumanovói#teljesítmény#hiba#vereség#Gasper Okorn

Sok hiba, kihagyott dobások és eladott labdák vezettek ahhoz, hogy a magyar kosárlabda-válogatott 82–75-re kikapott Észak-Macedóniában. A találkozón Vojvoda Dávid volt a legeredményesebb játékosunk, aki 21 pontot szerzett, de ez sem volt elég a győzelemhez.

Sonline.hu

A magyar válogatott Vojvoda Dávid vezérletével és Gasper Okorn irányításával küzdött a Balkánon, ám a pontatlanság és a sok technikai hiba megpecsételte a sorsát.

Vojvoda Dávid kosárra tör
Vojvoda Dávid mindent megtett, hogy a magyar férfi kosárlabda-válogatott csoport első legyen Fotó: Dömötör Csaba

Pedig a kumanovói csarnokban jól indult a mérkőzés. Váradi Benedek két gyors triplával adott lendületet a mieinknek, s az első negyed hajrájáig vezetett is a magyar válogatott. Csakhogy a házigazdák 11–0-s rohammal zárták a játékrészt, és ezzel megfordították a meccset.

Vojvoda Dávid pontjai tartották életben a magyar reményeket

A második negyedben sem sikerült rendezni a sorokat: a dobások rendre célt tévesztettek, és a vendégek eladott labdáiból gyors kosarakkal büntetett az északmacedón csapat. Ebben a periódusban főként Vojvoda Dávid próbálta életben tartani a magyar reményeket, de a félidőre így is tetemes, 13 pontos hátrány alakult ki (45–32).

A szünet után viszont nagyobb energiát vitt pályára a magyar válogatott. Keményebb védekezéssel és koncentráltabb játékkal 8–0-s szériát produkált, és újra nyílttá tette a mérkőzést. Ám amikorra ismét stabilizálta magát az ellenfél, visszaállt az egyensúly, és a harmadik negyed végén megint ellépett az északmacedón gárda.

A hajrában már nem maradt idő az újabb fordításra. Bár az utolsó játékrészben a magyar csapat igyekezett faragni a különbségen, és a záró percekben közelebb is férkőzött, a rengeteg pontatlanság végül eldöntötte a találkozót. A hazaiak 82–75-re győztek, így a mieink vereséggel zárták az előselejtezőt.

A mérkőzés hőse a hazaiaknál Wiley volt 23 ponttal, míg magyar oldalon Vojvoda 21 egységgel emelkedett ki. Golomán 14, Benke 12, Váradi 10 pontig jutott.

A magyar válogatott novemberben már a világbajnoki selejtezőkben folytatja, méghozzá komoly ellenfelek ellen: a G csoportban az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország mellett Belgium és Finnország vár majd a mieinkre.

  • FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ, B-CSOPORT, 4. FORDULÓ

Észak-Macedónia–Magyarország
82–75 (23–15, 22–17, 19–18, 18–25
Szkopje, 600 néző. V: Salins (lett), Proc (lengyel), Maciulis (litván)

ÉSZAK-MACEDÓNIA: Sztojanovszki 5/3, MITREVSZKI 14/6, Magdevszki 4, WILEY 23/3, Szimikj 2. Csere: Kakruki 4, TASOVSZKI 14, Mitevszki 9, Hot, Vaszilevszki 7. Szövetségi kapitány: Marjan Ilievszki
MAGYARORSZÁG: Váradi 10/6, Perl 2, Benke 12/6, Meleg 3, GOLOMÁN 14. Csere: Pongó Marcell 5/3, VOJVODA 21/6, Filipovics, Pallai, Valerio-Bodon 8/3, Tanoh Dez, Cseh. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn
Az eredmény alakulása: 4. perc: 6–8. 7. perc: 12–15. 10. perc: 19–15. 12. perc: 28–16. 14. perc: 30–24. 16. perc: 39–26. 22. perc: 45–40. 27. perc: 55–42. 33. perc: 70–55. 35. perc: 76–59. 38. perc: 78–69
A csoport végeredménye: 1. Románia 7 pont, 2. Magyarország 6, 3. Észak-Macedónia 5.

 

