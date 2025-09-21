szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

A Balatonlelle pontot szerzett a veretlen csapat ellen

NB III Dél-Nyugati csoport, Balatonlelle SE

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 8. fordulójában a Balatonlelle hazai pályán fogadta az eddig veretlen Dunaújváros együttesét.

A döntetlennel a balatoni kék-fehérek megerősítették pozíciójukat a tabellán.

NB III. Dél-Nyugati csoport 8. forduló

Greenplan Balatonlelle SE–Dunaújváros FC 1–1 (0–1)

Balatonlellei SE Sporttelep, Vezette: Székely B. (Pálfi B., Kiss B.)

Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Tóth D., Kelemen K., Hrabovszki Z., Orsós T., Borbély Á., Kovács K., Nyitrai B., Bán G., Sipaki P., Posza K. Vezetőedző: Hegedűs Gyula

Dunaújváros FC: Bolla J. – Molnár B., Balogh B., Molnár T., Dobos Á., Bata K., Adács L., Pintér M., Gránicz P., Székely B., Lakatos Cs. Vezetőedző: Gróf András

Gólszerzők: Orsós T. (büntetőből, az 52. percben), illetve Gránicz P. (a 4. percben)

 

