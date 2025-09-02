Labdarúgás
A Haladásnál térhet vissza az egykori élvonalbeli labdarúgó
Visszatérhet a Szombathelyi Haladáshoz a nagyatádi születésű labdarúgó. Az egykor a Kaposvári Rákóczi FC színeiben is pályára lépő Kulcsár Kornél az élvonalban és a másodosztályban is játszott már.
Megfordult már a ZTE, a Pápa, a Mezőkövesd, a Kisvárda, az ETO FC Győr, a Sopron, a Budafok és a Kozármisleny csapataiban is. A nyáron az NB III.-ba feljutó Balatonlelle SE alakulatánál is volt próbajátékon, ám végül nem szerződtették. A hírek szerint ezúttal az NB III. Észak-nyugati csoportban érdekelt Szombathelyi Haladáshoz térhet vissza.
