Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

A házigazdák örülhettek jobban

A Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik körében négy meccs maradt vasárnapra, s a hazai csapatoknak hét, a vendég együtteseknek pedig négy pont jutott.

A harmadik forduló vasárnapi eredményei

 

Északi csoport: Andocs–Visz 7–2 (5–0).

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 5 gól; 2–4. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Gáspár Valentin (Andocs) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 4 gól; 5–9. (holtversenyben) Györki Róbert (Somogybabod), Petronovics Péter (Somogybabod), Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs), Balogh Csaba (Sántos) és Kondi Adrián (Mernye) 3 gól; 10–23. (holtversenyben) Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Cseke Richárd (Andocs), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Mester Gellért (Balatoni Vasas II.), Kovács Erik Márk (Balatoni Vasas II.), Almási Dávid (Somogybabod), Bognár Félix (Somogybabod), Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Husz Attila (Balatonújlak), Késmárki Tamás (Balatonendréd), Kovács Máté (Balatonendréd), Horváth Zsolt (Törökkoppány) és Varga László (Ádánd) 2 gól. 31-en egyszer vették be a kaput.

 

Déli csoport: Homokszentgyörgy–Ötvöskónyi 4–2 (1–0); Bárdudvarnok–Lábod 2–2 (0–1); Gyékényes–Somogyszob 2–6 (0–2).

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 5 gól; 2–5. (holtversenyben) Horváth István (Igal), Kertész Norbert (Somogyszob), Jakab Gábor (Somogyszil) és Somogyi Dominik (Ötvöskónyi) 3 gól; 6–16. (holtversenyben) Zadravecz Gergő Krisztián (Ötvöskónyi), Vangyia Csaba (Ötvöskónyi), Szikszai Richárd (Zimány), Albert László (Zimány), Kertész Norbert (Somogyszob), Ámon Bálint (Somogyszob), Szeszán Attila János (Lábod), Rácz Máté (Igal), Téglás Roland Tamás (Csököly), Somogyi Tamás Sándor (Bárdudvarnok) és Tóka Béla József (Gyékényes) 2 gól. 25-en egyszer vették be a kaput.

