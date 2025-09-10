szeptember 10., szerda

Kajak-kenu

1 órája

A kaposvári veterán kajakozó egy hajszállal maradt le a világbajnoki címről

A Kaposvári Vízügyi SC sportolója kiválóan szerepelt a Masters Maraton Világbajnokságon Győrben. Csima Ferenc két ezüstérmet is szerzett, míg Nagy Lajos László kitartóan versenyezve a középmezőnyben zárt.

A 18 km-es kajak egyes 50–54 évesek versenyében Csima Ferenc egy hajszállal maradt le a világbajnoki címről, és ugyanebben a korosztályban, a kajak kettesben Péli Sándorral együtt is a dobogó második fokára állhattak fel.
Nagy Lajos László is tisztességes teljesítményt nyújtott a hosszú távon, bebizonyítva rendületlen kitartását. A masters mezőnyökben a hasonló versenyzők számára már maga a részvétel is hatalmas szó és Csima Ferenc ezen a szinten is világklasszis eredményeket ért el.

 

