A kaposvári veterán kajakozó egy hajszállal maradt le a világbajnoki címről

A 18 km-es kajak egyes 50–54 évesek versenyében Csima Ferenc egy hajszállal maradt le a világbajnoki címről, és ugyanebben a korosztályban, a kajak kettesben Péli Sándorral együtt is a dobogó második fokára állhattak fel.

Nagy Lajos László is tisztességes teljesítményt nyújtott a hosszú távon, bebizonyítva rendületlen kitartását. A masters mezőnyökben a hasonló versenyzők számára már maga a részvétel is hatalmas szó és Csima Ferenc ezen a szinten is világklasszis eredményeket ért el.