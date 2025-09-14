A Nágocs Böhönyéről hozta el a három bajnoki pontot

A Nágocs 3–2-re verte az előző szezon bajnokcsapatát, a Böhönyét, s így három pontot tett hozzá a korábban meglévő egyhez. A házigazda Böhönye kiállítás miatt 10 emberrel fejezte be a mérkőzést. A Balatonkeresztúr Öreglakon gurított nyolc gólt, amelynek a felét Fellner Gergő vállalta. Az újonc Osztopán a Kiskorpád ellen diadalmaskodott, s már dobogós helyen van, míg a Balatonszárszó azt a Segesdet verte fölényesen, amely (a Balatonföldvárhoz hasonlóan) szintén nem rendelkezett cserével.

A negyedik forduló vasárnapi eredményei

Balatonszárszó–Segesd 5–0 (3–0)

Balatonszemes. Vezette: Benke P.

Balatonszárszó: Török B. (Varga A. a 75. percben) – Kovács N., Nagy J. (Balassa M. a szünetben), Császár V. (Varga B. a 62. percben), Óvári A., Takács D. (Salamon T az 56. percben), Bacskai G., Sarang D. (Kurdi D. a 62. percben), Kovács D. (Huszár Á. a 62. percben), Mócsán T. (Kadlicskó G. az 56. percben), Horváth T. Játékosedző: Baranyai Dávid.

Segesd: Csire M. – Imrei M., Bogdán E., Ruppert B., Csatlós D., Nagy B., Kovács L., Orsós A., Szép K., Váradi Sz., Balogh B. Edző: Nagy Attila.

Gólszerzők: Mócsán T. 2 (a 7. percben és a 13. percben), Sarang D. (a 9. percben), Bacskai G. (a 46. percben), Óvári A. (a 72. percben).

Osztopán–Kiskorpád 2–1 (2–0)

Osztopán. Vezette: Tóth B.

Osztopán: Németh K. – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs, Besenyei P., Albert B. (Gyenes Á. a 67. percben), Ruha J., Balassa B. (Károlyi Zs. a 28. percben), Harangozó R., Kesztyűs D., Szabó R. Játékosedző: Gyenes Ádám.

Kiskorpád: Tánczos R. – Blinczki Á. (Nagy I. a 83. percben), Ivusza P. (Gyenesei Z. a 76. percben), Horváth M. (Nagy K. az 54. percben), Lukovics A., Erdei F. (Vincze M. a 83. percben), Hortobágyi B., Schneiker R. (Kelemen Cs. az 58. percben), Horváth R. (Büki B. a 74. percben), Burda D., Sznopek B. Edző: Récsei János.

Gólszerzők: Balassa B. (az 1. percben), Szabó R. (a 22. percben), illetve Horváth R. (a 62. percben).

Böhönye–Nágocs 2–3 (0–1)

Böhönye. Vezette: dr. Hegedüs I.

Böhönye: Budai R. – Garai Balázs (Sámóczi A. a 70. percben), Szabó P., Farkas T., Farkas Cs., Márton Roland, Kovács I. (Bakos M. a 63. percben), Márton Rajmund (Kiss B. az 54. percben), Farkas R. (Huszka F. a 61. percben), Prokli G., Banicz R. (Mózes G. a szünetben). Edző: Pintér József.