A Nágocs Böhönyéről hozta el a három bajnoki pontot
A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság vasárnapi játéknapján a Nágocs szolgáltatta a bombameglepetést, amely Böhönyéről hozta el mindhárom bajnoki pontot.
A Nágocs 3–2-re verte az előző szezon bajnokcsapatát, a Böhönyét, s így három pontot tett hozzá a korábban meglévő egyhez. A házigazda Böhönye kiállítás miatt 10 emberrel fejezte be a mérkőzést. A Balatonkeresztúr Öreglakon gurított nyolc gólt, amelynek a felét Fellner Gergő vállalta. Az újonc Osztopán a Kiskorpád ellen diadalmaskodott, s már dobogós helyen van, míg a Balatonszárszó azt a Segesdet verte fölényesen, amely (a Balatonföldvárhoz hasonlóan) szintén nem rendelkezett cserével.
A negyedik forduló vasárnapi eredményei
Balatonszárszó–Segesd 5–0 (3–0)
Balatonszemes. Vezette: Benke P.
Balatonszárszó: Török B. (Varga A. a 75. percben) – Kovács N., Nagy J. (Balassa M. a szünetben), Császár V. (Varga B. a 62. percben), Óvári A., Takács D. (Salamon T az 56. percben), Bacskai G., Sarang D. (Kurdi D. a 62. percben), Kovács D. (Huszár Á. a 62. percben), Mócsán T. (Kadlicskó G. az 56. percben), Horváth T. Játékosedző: Baranyai Dávid.
Segesd: Csire M. – Imrei M., Bogdán E., Ruppert B., Csatlós D., Nagy B., Kovács L., Orsós A., Szép K., Váradi Sz., Balogh B. Edző: Nagy Attila.
Gólszerzők: Mócsán T. 2 (a 7. percben és a 13. percben), Sarang D. (a 9. percben), Bacskai G. (a 46. percben), Óvári A. (a 72. percben).
Osztopán–Kiskorpád 2–1 (2–0)
Osztopán. Vezette: Tóth B.
Osztopán: Németh K. – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs, Besenyei P., Albert B. (Gyenes Á. a 67. percben), Ruha J., Balassa B. (Károlyi Zs. a 28. percben), Harangozó R., Kesztyűs D., Szabó R. Játékosedző: Gyenes Ádám.
Kiskorpád: Tánczos R. – Blinczki Á. (Nagy I. a 83. percben), Ivusza P. (Gyenesei Z. a 76. percben), Horváth M. (Nagy K. az 54. percben), Lukovics A., Erdei F. (Vincze M. a 83. percben), Hortobágyi B., Schneiker R. (Kelemen Cs. az 58. percben), Horváth R. (Büki B. a 74. percben), Burda D., Sznopek B. Edző: Récsei János.
Gólszerzők: Balassa B. (az 1. percben), Szabó R. (a 22. percben), illetve Horváth R. (a 62. percben).
Böhönye–Nágocs 2–3 (0–1)
Böhönye. Vezette: dr. Hegedüs I.
Böhönye: Budai R. – Garai Balázs (Sámóczi A. a 70. percben), Szabó P., Farkas T., Farkas Cs., Márton Roland, Kovács I. (Bakos M. a 63. percben), Márton Rajmund (Kiss B. az 54. percben), Farkas R. (Huszka F. a 61. percben), Prokli G., Banicz R. (Mózes G. a szünetben). Edző: Pintér József.
Nágocs: Bíró D. – Nádori M., Fonyódi B., Nagy L., Balogh M., Krebsz M., Dein A., Bőhm B., Herczeg K., Szőke E., Barczi A. (Kökönyei A. a szünetben). Edző: Fonyódi Tibor.
Gólszerzők: Farkas Cs. (az 52. percben – 11-esből), Kovács I. (a 62. percben), illetve Balogh M. 2 (a 40. percben és a 67. percben), Nagy L. (a 83. percben).
Kiállítva: Sámóczi A. (Böhönye) a 85. percben.
Öreglak–Balatonkeresztúr 1–8 (1–4)
Lengyeltóti. Vezette: Agócs Á.
Öreglak: Bene D. – Virágh P., Valkó D. (Szántó J. az 58. percben), Pápai Cs., Niklai B., Hilcz J., Zrínyi A. (Orsós R. a 71. percben), Virágh J., Kovács T., Izsó A., Fucsik B. Játékosedző: Kovács Károly.
Balatonkeresztúr: Egyed B. – Kis-Balázs R., Szentes M. (Bogdán T. a szünetben), Fellner G., dr. Gelencsér A., Papp K., Lajtai B. (Papp Á. a 71. percben), Török R., Suchmann D. (Olti Á. a szünetben), Potyondi S. (Bartha M. a szünetben), Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.
Gólszerzők: Fucsik B. (a 38. percben), illetve Lajtai B. (a 6. percben), Török R. (a 31. percben), Fellner G. 4 (a 39. percben, a 41. percben, az 51. percben és a 70. percben), Bartha M. (a 61. percben), Olti Á. (a 76. percben).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 6 gól; 2. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 5 gól; 3–4. (holtversenyben) Kovács Ivó Milán (Böhönye) és Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) 4 gól; 5–8. (holtversenyben) Farkas Tamás (Böhönye), Galgóczi Károly (Balatonszemes), Mócsán Tamás (Balatonszárszó) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 9–18. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Farkas Csaba (Böhönye), Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Óvári Attila (Balatonszárszó), Balogh Márió (Nágocs), Drubi Gábor (Buzsák) és Horváth Rikárdó (Kiskorpád) 2 gól. 44-en egyszer vették be a kaput.