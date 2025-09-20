A ráadásban döntött a házigazda Fonyód

A szombati játéknapon a házigazda Balatonboglár a Kéthelyt, a Babócsa pedig a Mikét verte magabiztosan. A Fonyód–Berzence találkozón több mint 80 percen át a vendégek vezettek, ám a házigazda Fonyód – immár 10 emberrel – a hosszabbítás második percében megszerezte a győztes találatot. A Somogyjád a Kaposmérő második csapatának az otthonában tudott nyerni 3–0 arányban. Hárman– a balatonboglári Kator Bence és Bérczi Dávid, valamint a somogyjádi Kis-Gál Dávid – dupláztak.

Az ötödik forduló szombati eredményei

Balatonboglár–Kéthely 5–1 (3–1)

Gólszerzők: Kator B. 2 (a 13. percben és a 60. percben), Nagy D. (a 18. percben), Bérczi D. 2 (a 27. percben és a 89. percben), illetve Csegzi Zs. (a 33. percben).

Babócsa–Mike 3–0 (2–0)

Gólszerzők: Kocsis P. (a 14. percben), Garamvölgyi Sz. (a 21. percben), Cziráki M. (a 69. percben).

Fonyód–Berzence 2–1 (0–0)

Gólszerzők: Fehér B. (a 84. percben), Kovács Gy. (a 90+2. percben), illetve Sánta B. (az 55. percben).

Kiállítva: Németh Á. (Fonyód) a 90. percben.

Kaposmérő II.–Somogyjád 0–3 (0–2)

Gólszerzők: Somlai D. (a 15. percben), Kis-Gál D. 2 (a 41. percben és az 57. percben).

A Karád–Szabás, a Csokonyavisonta–Balatonberény és az Iharosberény–Kaposfő mérkőzéseket vasárnap 16 órakor játsszák.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1–3. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.), Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Nagy Szabolcs (Iharosberény) 7 gól; 4–6. (holtversenyben) Kozma István (Mike), Tóth Richárd (Berzence) és Török Zoltán (Szabás) 6 gól; 7–8. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár) és Orsós Róbert (Babócsa) 5 gól; 9–10. (holtversenyben) Kalló Ármin János (Mike) és Talpas Mihály (Babócsa) 4 gól; 11–17. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Tóth Csaba Imre (Berzence), Kator Bence (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Kis-Gál Dávid (Somogyjád), Szűcs József (Karád) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 3 gól; 18–28. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Nyári Tibor (Balatonberény), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Török Balázs (Kaposmérő II.), Molnár Martin (Fonyód), Markos Péter (Iharosberény), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Sánta Bálint Kristóf (Berzence) és Szűcs Gergő (Mike) 2 gól. 48-an egyszer vették be a kaput.